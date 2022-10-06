Женщина, у которой 168 потомков, раскрыла свой секрет долголетия

Маргерит Коллер - долгожительница, ей 99 лет. К тому же у нее 168 потомков. Она родилась в Филадельфии и была единственным ребенком в семье. Когда она была маленькой, она чувствовала себя такой одинокой, ей не было даже с кем поиграть на улице.

История 99-летней Маргерит

"Я так хотела, чтобы у меня были братья и сестры", - вспоминает себя в детстве американка.

Маргерит всегда мечтала о большой семье. Поэтому, когда пришло ее время, она подумала, что "чем больше - тем лучше".

У Коллер и ее покойного мужа Уильяма, происходившего из небольшой семьи из четырех человек, 11 детей, 56 внуков и, по состоянию на 19 сентября, 101 правнук, и их число продолжает расти.

Маргерит и ее муж в 1940 году (фото: washingtonpost.com)

Сейчас пожилая женщина говорит, что это потрясающе, иметь большую семью. По ее словам, воспитать детей не было для нее сложной задачей, ведь она дарила им любовь.

"Мне просто нравилось иметь так много людей вокруг меня", - сказала она, добавив, что за 19 лет она родила 11 детей.

Однако в какой-то момент, прежде чем она вышла замуж, она чуть не стала монахиней. В подростковом возрасте она подала заявление о вступлении в монастырь, и ее приняли. Но потом родители убедили ее создать семью.

В 1942 году Коллер вышла замуж за Уильяма Коллера, ветерана Второй мировой войны, который умер в 2008 году. Вместе пара основала похоронный дом Коллера в Филадельфии, который существует до сих пор и управляется несколькими членами семьи.

Семья Маргерит Коллер в сборе (фото: washingtonpost.com)

Секреты долголетия Маргерит

Дети Маргерит говорят, что их мать никогда не пропускала семейные торжества - дни рождения, крестины. Она всегда старалась на них быть.

"Я не пропускаю вечеринки", — говорит долгожительница.



Также она рассказала, что вера в Бога, сбалансированное питание и регулярные физические упражнения (она поднимает тяжести дважды в день) являются секретом ее долгой жизни.

Она старалась передать те же ценности своим детям, внукам и правнукам.

Когда у ее дочери Крисси Балстер родился сын, число правнуков достигло 100, она и ее муж привезли своего новорожденного ребенка прямо из больницы, чтобы навестить бабушку.

Маргерит с недавно родившимся правнуком (фото: washingtonpost.com)

Вся семья, включая младшего правнука, который родился на прошлой неделе и также назван в честь своего прадеда Уильяма, вскоре соберется вместе, чтобы отметить 100-летие Маргерит 28 ноября.

Женщина сказала, что ей не терпится пройтись по комнате и поболтать со своими многочисленными членами семьи.

"Я собираюсь встать и танцевать", - резюмировала 99-летняя американка.