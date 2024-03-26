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30 лет жила со сросшимися пальцами: во Львове спасли женщину с редким синдромом

Во Львове спасли женщину с редким синдромом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове хирурги прооперировали женщину, которая 30 лет жила со сросшимися пальцами рук. Такой редкий синдром кисти встречается только у 1 человека на 100 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Первого медицинского объединения.

Как обнаружили синдром

49-летняя Леся Бучацкая из Львова. Она в детстве сильно травмировала обе кисти в результате падения.

В 17 лет, чтобы исправить последствия травмы, ее прооперировали. Впрочем, вмешательство, к сожалению, было неудачным. У нее развилась и сформировалась тяжелая патология - безымянные и средние пальцы обеих рук застыли, перестали разгибаться, а впоследствии вообще срослись.

Лишь сейчас - 30 лет спустя - Леся решилась довериться врачам.

Врачи диагностировали Леси синдром Эрлеса Данлоса, то есть аномалия развития соединительной ткани.

Эксперты объяснили такое состояние так: в результате перенесенной травмы у пациентки развился и сформировался тяжелый дефект обеих кистей. Рубцы на ладонях обездвижили 3-е и 4-е фаланги и со временем совсем не разгибающиеся пальцы срослись. Современные методики позволяют исправить этот недостаток.

Как врачи спасли женщину

Чтобы восстановить функцию кистей, хирурги провели сложное вмешательство с использованием методики лоскута. Сначала медики освободили мягкие ткани от рубцов и спаек, а затем взяли лоскут на лучевом сосуде с собственной мягкой тканью пациентки и закрыли им дефект. Операция длилась 6 часов и прошла успешно.

Сейчас Лесю ждет длительная реабилитация, ведь за долгие годы мышцы и сухожилия атрофировались. Следует ежедневно заниматься с физическим терапевтом.

Через месяц ее ждет такое же вмешательство на второй кисти. Женщина не сдерживает улыбки и радуется, что сможет осуществить свою мечту - наконец-то одеть на палец свое свадебное кольцо и впервые в жизни сделать маникюр.

Во Львове хирурги успешно прооперировали женщину, 30 лет жившую со сросшимися пальцами рук (фото: facebook.com/1tmolviv)

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