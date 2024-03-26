30 років жила зі зрощеними пальцями: у Львові врятували жінку з рідкісним синдромом

Як виявили синдром

49-річна Леся Бучацька зі Львова. Вона в дитинстві сильно травмувала обидві кисті внаслідок падіння.

В 17 років, аби виправити наслідки травми, її прооперували. Утім втручання, на жаль, було невдалим. В неї розвинулась та сформувалась важка патологія - безіменні та середні пальці обидвох рук заклякли, перестали розгинатися, а згодом і взагалі - зрослися.

Лише зараз - 30 років потому - Леся наважилася довіритися лікарям.

Лікарі діагностували Лесі синдром Ерлеса Данлоса, тобто аномалія розвитку сполучної тканини.

Експерти пояснили такий стан так: внаслідок перенесеної травми у пацієнтки розвинувся та сформувався важкий дефект обидвох кистей. Рубці на долонях знерухомили 3-ті та 4-ті фаланги і з часом пальці, які зовсім не розгиналися, зрослися. Сучасні методики дозволяють виправити цю ваду.

Як лікарі врятували жінку

Щоб відновити функцію кистей, хірурги провели складне втручання з використанням методики клаптя. Спершу медики звільнили м'які тканини від рубців та спайок, а далі взяли клапоть на променевій судині з власною м'якої тканиною пацієнтки і закрили ним дефект. Операція тривала 6 годин та минула успішно.

Зараз на Лесю чекає тривала реабілітація, адже за довгі роки м'язи та сухожилля атрофувались. Треба щоденно займатися з фізичним терапевтом.

Через місяць на неї чекає таке саме втручання на другій кисті. Жінка не стримує усмішки та тішиться, що зможе здійснити свою мрію - нарешті одягнути на палець свою шлюбну каблучку та вперше в житті зробити манікюр.

У Львові хірурги успішно прооперували жінку, яка 30 років жила зі зрощеними пальцями рук (фото: facebook.com/1tmolviv)