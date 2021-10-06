У житлових будинках Херсона ліфти піднімають людей тільки за гроші: такого ще не бачили

У Херсоні користування ліфтом у житлових будинках - платне. Люди змушені здавати гроші й дуже засмучені з цього приводу.

Чому ліфти платні

Мешканці будинків повинні придбати спеціальні чіпи, які дозволяють піднятися на ліфті. Одна поїздка коштує 75 копійок. До цього в користуванні були звичайні картки, і тоді вартість однієї поїздки становила 50 копійок.

Жителі міста обурені цінами і такими станом справ.

У Херсоні за ліфти вимагають заплатити (фото: tsn.ua)

Люди намагаються економити

Мешканка дев'ятиповерхівки Тамара Григорівна - пенсіонерка. Вона намагається менше користуватися ліфтом з метою економії. Вона дуже часто сидить на лавочці при гарній погоді. Навіть молодь намагається заощадити гроші і йде пішки по сходах будинку.

Місцева мешканка Анастасія щоранку відводить малюка в дитячий сад.

"Вранці з синочком спускаємося ліфтом, а назад я по сходах піднімаюся. По можливості не користуюся ліфтом. Справа навіть не у вартості, а в тому, що в" Херсонліфт" треба постояти в черзі, щоб поповнити картку. У мене немає вільного часу", - розповіла вона.

Зазначається, що перейти на роботу ліфтів без карток можна. Як варіант, можна оплачувати послуги підприємства через ОСББ або обслуговуючої будинок організації. Це буде фіксована щомісячна сума, увійде у квартплату. Який варіант вибрати - повинні вирішити жителі конкретного будинку. У "Херсонліфт" кажуть, що платний проїзд - це вимушений захід, щоб зберегти ліфтове господарство.