Ученые обнаружили в Англии скелеты римских аристократов, которые жили более 1000 лет назад (фото)

Археологи северной Англии раскопали остатки римских аристократов, живших более 1 000 лет назад. Некоторые скелеты покоились в свинцовых гробах на неизвестном кладбище. Всего обнаружили кости 62 мужчин, женщин и детей.

Об этом сообщают на сайте CNN.

Что известно о находке

Неожиданное захоронение было обнаружено случайно во время инспекции участка для застройки частным предпринимателем. На территории обнаружили могилы поздней римской и ранней саксонской эпохи.

По словам главного археолога команды Хантера, эта находка дала ученым гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

В Великобритании обнаружили скелеты древних римлян (фото: edition.cnn.com)

Во время предыдущих раскопок рядом археологи обнаружили римские и англосаксонские постройки, но не ожидали найти кладбище и личные вещи умерших.

По выводам ученых, скелеты принадлежит древним римским аристократам, ведь они похоронены в свинцовых гробах.

"Свинцовая пленка - это подкладка большего деревянного гроба, поэтому это римское тело очень высокого статуса. Кроме того, в гробу были драгоценности, подтвердившие подозрения", - говорит Хантер.

Они были похоронены в уникальных свинцовых гробах, что присуще высшему классу (фото: edition.cnn.com)

Следующим шагом остатки подвергнут тестированию и анализу углеродом, чтобы установить точную хронологию и подробности жизни этих людей. Этот процесс может занять от одного до двух лет. После этого уникальный свинцовый гроб передадут в местный музей.