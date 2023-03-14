Ученые обнаружили в Англии скелеты римских аристократов, которые жили более 1000 лет назад (фото)
Археологи северной Англии раскопали остатки римских аристократов, живших более 1 000 лет назад. Некоторые скелеты покоились в свинцовых гробах на неизвестном кладбище. Всего обнаружили кости 62 мужчин, женщин и детей.
Об этом сообщают на сайте CNN.
Что известно о находке
Неожиданное захоронение было обнаружено случайно во время инспекции участка для застройки частным предпринимателем. На территории обнаружили могилы поздней римской и ранней саксонской эпохи.
По словам главного археолога команды Хантера, эта находка дала ученым гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.
В Великобритании обнаружили скелеты древних римлян (фото: edition.cnn.com)
Во время предыдущих раскопок рядом археологи обнаружили римские и англосаксонские постройки, но не ожидали найти кладбище и личные вещи умерших.
По выводам ученых, скелеты принадлежит древним римским аристократам, ведь они похоронены в свинцовых гробах.
"Свинцовая пленка - это подкладка большего деревянного гроба, поэтому это римское тело очень высокого статуса. Кроме того, в гробу были драгоценности, подтвердившие подозрения", - говорит Хантер.
Они были похоронены в уникальных свинцовых гробах, что присуще высшему классу (фото: edition.cnn.com)
Следующим шагом остатки подвергнут тестированию и анализу углеродом, чтобы установить точную хронологию и подробности жизни этих людей. Этот процесс может занять от одного до двух лет. После этого уникальный свинцовый гроб передадут в местный музей.
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