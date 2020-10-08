Тут жили люди: в мережі показали драматичні фото пожеж під Луганськом

Пожежі в Луганській області досі продовжують гасити. За минулу добу ліквідовано 9 з 10 вогнищ пожежі. Вогнище поблизу села Гаврилівка на площі 150 га локалізовано. Нещасний регіон горить вже третій раз за останні пару місяців. Всього від пожежі постраждали 250 будинків і 11 осіб загинули. Українські волонтери вирішили показати, що після себе залишив вогонь і опублікували драматичні фотографії.

Знімок наслідків пожежі опублікували на сторінці "Повернись живим" у Facebook. Волонтери нагадали, що разом з людськими жертвами і оселями пожежа знищила техніку українських військових, за допомогою якої вони захищають нашу країну від ворога.

"Поряд з тим, вогнем пошкоджено майно українських військових. Камери відеоспостереження, коптери, монітори, кілометри кабелю, маршрутизатори, блоки живлення - це невичерпний список того, що необхідно оперативно відновити, щоб наші воїни могли і далі протистояти російським окупантам на сході України", - нагадали на сторінці.

Пожежі в Луганській області (фото: facebook.com/backandalive)

Синоптики кажуть, що на території Луганської області з 8 по 9 жовтня буде спостерігатися мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний 7-10 м/с, 7-8 жовтня місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря до-24 градусів тепла.

Нагадаємо, пожежі в Луганській області спалахнули 30 вересня. Жертвами пожеж в Луганській області стали 11 осіб.