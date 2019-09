Жив життям, повним пригод: помер власник мережі готелів Hilton

19 вересня в США в місті Лос-Анджелес на 91-му році життя помер відомий у всьому світі отельєр спадкоємець. Про це повідомляє інформаційний портал CNN.

Онука готельєра, відома актриса і співачка Періс Хілтон опублікувала у своєму Twitter: "Я глибоко засмучена смертю мого діда Баррона. Він був легендою, провидцем, блискучим, красивим, добрим і жив життям, сповненим досягнень та пригод".

I am deeply saddened by the loss of my grandfather Barron Hilton. He was a Legend, a visionary, brilliant, handsome, kind and lived a full of life accomplishment and adventure. Ever since I was a little girl I have looked up to him as a businessman. pic.twitter.com/eGFXAz1LUr