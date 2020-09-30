Не паліть листя: лікар розповів про жахливий вплив брудного повітря на організм

В Україні досі не налагоджено систему утилізації відходів. Щобільше, з багатьох селищ сміття не вивозиться навіть на звалища. Це змушує людей постійно палити відходи, однак вони навіть не підозрюють, що дим шкодить не тільки природі, але і їх здоров'ю. Лікар розповів, чим може обернутися для організму постійне вдихання забрудненого повітря.

Кандидат медичних наук Андрій Роханський підкреслює, що Київ вже не вперше очолює рейтинг найбрудніших міст світу за якістю повітря. Попри те, що більша частина забруднення пов'язана з вихлопними газами автомобілів, пожежі в екосистемах теж дають про себе знати. Лікар розповів, чим загрожує постійне знаходження в умовах забрудненого повітря, пише УНН

Зокрема, можуть виникнути наступні проблеми:

В першу чергу, це хвороби верхніх і нижніх дихальних шляхів.

Друге - ряд алергічних захворювань. І мова йде не тільки про хвороби легенів або бронхів, брудне повітря може призводити до онкології.

Крім того, забруднення осідає на поля, городи, водойми. І токсини потрапляють в наш шлунково-кишковий тракт. Це можуть бути гастроентерити, виразкова хвороба, хвороба кишечника і теж з онкологією.

У групі ризику, в першу чергу, діти й люди у віці.

"Діти, у яких не сформувалася ще дихальна система до 5 років, і вся літня група, починаючи від 65 років. Це найбільш підвладна група прямого впливу цих факторів", - додав медик.

Що робити зі сміттям, якщо не палити?

Щоб не засмічувати свій будинок різними побутовими відходами, екоактивісти радять підготувати кілька коробок або паперових пакетів для збору паперу і раз на місяць здавати в пункти прийому. Пластик і скло також можна здавати на перероблення. Якщо порахувати, то виторг від зданого сміття дає можливість раз на місяць сходити в магазин за продуктами, а ви просто викидаєте гроші.

Для збору органічного сміття можна використовувати компост. Компостне відро, яке можна зберігати навіть на балконі, має бути з подвійним дном і краном, щоб звідти витікала рідина. Цей "компостний чай" дуже люблять кімнатні рослини. У компостне відро кладуть залишки їжі та навіть серветки. Допоможуть швидше переробити ці відходи бактерії бокаші, які можна придбати в відділі для саду-городу або в дачних магазинах.

Якщо кожен стане виробляти менше відходів, не буде необхідності влаштовувати постійні підпали сміття. Тільки у 2016 році в Україні налічувалося понад 27 тисяч несанкціонованих сміттєвих звалищ. Кожен день пожежники гасять пожежі в екосистемах, що виникають через те, що вогонь зі сміття перекинувся на суху траву.

Нагадаємо, що раніше були названі головні джерела забруднення у квартирі.