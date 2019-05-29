Жорстокість не знає кордонів: в Дніпрі цуценя прив'язали мотузкою до залізничних колій

Волонтери виявили цуценя, коли він стікав кров'ю
У Дніпрі нелюди прив'язали мотузкою цуценя до залізничних колій. Собаку в страшному стані знайшла дівчина і відвезла його на таксі у ветеринарну клініку. Про це повідомили на сторінці спільноти захисту тварин "Ковчег" в соціальній мережі Facebook.
Прив'язаному цуценяті відрізало передню лапку і до того моменту, коли його знайшли, він вже втратив багато крові. Дівчина, яка виявила покалічене цуценя, зв'язалася з волонтерами, і вони допомогли їй доставити собаку у ветеринарну клініку.
Після ретельного огляду ветеринари повідомили, що спробують врятувати йому лапу і призначили екстрену операцію.
Обережно! Фото 18+
Ветеринари спробують врятувати цуценяті лапу (facebook.com/КОВЧЕГ Товариство Захисту Тварин (Дніпро)
Як розповіли волонтери, це щеня в Карунах було не одне. Напередодні зоозахисники знайшли ще двох малюків. Імовірно, потерпіле щеня і знайдені раніше – з одного посліду.
Крім того, зооволонтери опублікували реквізити для збору допомоги постраждалому цуценяті і повідомили, що будуть шукати для нього донора в тому випадку, якщо ветеринари не зможуть врятувати лапку.
Скріншот поста (facebook.com/КОВЧЕГ Товариство Захисту Тварин (Дніпро)
В соціальній мережі користувачі відреагували на ситуацію і висловилися з приводу нелюда, який вчинив таке з цуценям. Також багато хто перерахував кошти, щоб оплатити операцію.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що критична ситуація на конезаводах шокувала українців.
А також розповідали про те, що в Одеській області два дорослих алабая раптово кинулися на школяра.