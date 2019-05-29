Жестокость не знает границ: в Днепре щенка привязали веревкой к железнодорожным путям

Изверги привязали щенка к железной дороге (Коллаж РБК-Украина)

Волонтеры обнаружили щенка, когда он истекал кровью

В Днепре изверги привязали веревкой щенка к железнодорожным путям. Собаку в жутком состоянии нашла девушка и отвезла его на такси в ветеринарную клинику. Об этом сообщили на странице сообщества защиты животных "Ковчег" в социальной сети Facebook.

Привязанному щенку отрезало переднюю лапку и к тому моменту, когда его обнаружили, он уже потерял много крови. Девушка, которая обнаружила покалеченного щенка, связалась с волонтерами, и они помогли ей доставить собаку в ветеринарную клинику.

После тщательного осмотра ветеринары сообщили, что попытаются спасти ему лапу и назначили экстренную операцию.

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Ветеринары попытаются спасти щенку лапу (facebook.com/КОВЧЕГ Общество Защиты Животных (Днепр)

Как рассказали волонтеры, этот щенок в Карунах был не один. Накануне зоозащитники нашли еще двух малышей. Предположительно, пострадавший щенок и найденные ранее – из одного помета.

Кроме того, зооволонтеры опубликовали реквизиты для сбора помощи покалеченному щенку и сообщили, что будут искать для него донора в том случае, если ветеринары не смогут спасти лапку.

Скриншот поста (facebook.com/КОВЧЕГ Общество Защиты Животных (Днепр)

В социальной сети пользователи отреагировали на ситуацию и высказались по поводу изверга, который совершил такое со щенком. Также многие перечислили средства, чтобы оплатить операцию.

Твари, твари, твари! Других букв нет.

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