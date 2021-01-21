Жорстоке вбивство в Одесі: спливли нові деталі злочину

Вбивство в Одесі 20 січня (Колаж РБК-Україна)

В Одесі 20 січня сталося жахливе вбивство. На вулиці Небесної Сотні чоловік убив власного батька і ще одну людину, чия особа не встановлена. Його затримали на вулиці, в руках у вбивці був ніж, відрізана голова, а сам він був обмотаний внутрішніми органами людини.

Як розповів кореспондент ТСН Сергій Остапчук, жителі вулиці Небесної Сотні повідомили нові подробиці жахливого вбивства. Шум підняли люди, які побачили чоловіка із закривавленою головою в руках і обмотаного внутрішніми органами. Цією головою він почав стукати по машині місцевої жительки, вона в жаху одразу поїхала. Потім, за словами очевидців, він цією головою почав розбивати й інші машини.

Сусіди дивного хлопця бачили рідко, хоча підтверджують, що жив на цій вулиці. На питання про те, чому він вчинив злочин, хлопець заявив, що "так треба було". Під час затримання поліцією чоловік був буйним і перебував у неадекватному стані. Його посадили в машину і відправили у відділення поліції.

З підозрюваним у скоєнні подвійного вбивства зараз проводяться слідчо-оперативні заходи та з'ясовуються всі обставини трагедії. Відомості за фактом умисного вбивства внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 2 115 Кримінального кодексу України.

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