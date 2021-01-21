ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Жорстоке вбивство в Одесі: спливли нові деталі злочину

Одеса, Четвер 21 січня 2021 14:27
Жорстоке вбивство в Одесі: спливли нові деталі злочину
Вбивство в Одесі 20 січня (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Одесі 20 січня сталося жахливе вбивство. На вулиці Небесної Сотні чоловік убив власного батька і ще одну людину, чия особа не встановлена. Його затримали на вулиці, в руках у вбивці був ніж, відрізана голова, а сам він був обмотаний внутрішніми органами людини.

Як розповів кореспондент ТСН Сергій Остапчук, жителі вулиці Небесної Сотні повідомили нові подробиці жахливого вбивства. Шум підняли люди, які побачили чоловіка із закривавленою головою в руках і обмотаного внутрішніми органами. Цією головою він почав стукати по машині місцевої жительки, вона в жаху одразу поїхала. Потім, за словами очевидців, він цією головою почав розбивати й інші машини.

Сусіди дивного хлопця бачили рідко, хоча підтверджують, що жив на цій вулиці. На питання про те, чому він вчинив злочин, хлопець заявив, що "так треба було". Під час затримання поліцією чоловік був буйним і перебував у неадекватному стані. Його посадили в машину і відправили у відділення поліції.

З підозрюваним у скоєнні подвійного вбивства зараз проводяться слідчо-оперативні заходи та з'ясовуються всі обставини трагедії. Відомості за фактом умисного вбивства внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 2 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що суд виніс вирок у справі про вбивство Даші Лук'яненко.

А також розповідали про те, що у суді пояснили, чому виправдали доґхантера Святогора.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Одесапреступления

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся