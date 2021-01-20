Обвинуваченого у вбивстві Даші Лук'яненка засудили до 15 років в'язниці

Фото: Микола Тарасов (dumskaya.net)

Роздільнянський районний суд Одеської області засудив обвинуваченого у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко Миколи Тарасова до 15 років позбавлення волі. Також він повинен буде виплатити компенсацію родині у розмірі 800 тисяч гривень.

Про це повідомляє "Думська".

Колегія суддів визнала чоловіка винним у викраденні дитини, вбивстві і замаху на зґвалтування.

Після того, як вирок набере чинності термін покарання буде обчислюватися з моменту затримання Тарасова - з 20 червня 2019 року.

Перед тим, як суддя почав оголошувати вирок, Тарасов порізав собі шию у залі суду. Обвинуваченого госпіталізували, надали йому медичну допомогу, після чого Він був доставлений на засідання суду для вироку.

Нагадаємо, 13 липня 2019 року 11-річна Дарина Лук'яненко зникла в смт Іванівка Одеської області. Вона пішла на танцювальний гурток і не повернулася. Правоохоронці шукали дівчинку 7 днів. 19 червня її тіло знайшли в ямі на території, що належить Миколі Тарасову.

За підозрою у вбивстві одразу ж був затриманий 22-річний Микола Тарасов, який жив у цьому будинку з батьками. При затриманні підозрюваний зізнався у спробі зґвалтування і вбивство.

У листопаді 2019 року справа про вбивство 11-річної дівчинки направили до суду.

Екс-глава Національної поліції України Сергій Князєв заявляв, що основною версією вбивства дівчинки є вбивство на сексуальному ґрунті.