У суді пояснили, чому виправдали доґхантера Святогора

Фото: Олексій Святогор (РБК-Україна)

Шевченківський районний суд Києва пояснив, чому виправдав доґхантера Олексія Святогора. Таке рішення було прийнято через те, що сторона звинувачення не довело його причетність до інкримінованого злочину.

Про це повідомила прес-служба суду.

Святогора звинувачували у виготовленні відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості з метою її поширення (ч. 2 і 3 ст. 300 Кримінального кодексу України).

"В ході судового розгляду на основі представлених доказів судом встановлено, що Святогор, беручи участь в радіоефірах і в студіях телеканалів - у всіх своїх публічних висловлюваннях пропагував фізичне знищення бездомних тварин", - відзначили в суді.

В суді уточнили, що самі по собі такі висловлювання на радіоефірах і в студіях телеканалів не представляють ні об'єктивної, ні суб'єктивної сторони інкримінованих йому злочинів.

"Святогор, крім безпосередньої участі у теле - і радіопередачах... будь-яких дій, пов'язаних з виготовленням відеопродукції згаданих передач, не здійснював. Тобто, він безпосередньо не фіксував технічними засобами відповідні аудіо - та відеозаписи, не монтував їх, не записував на будь-які носії інформації не поширював їх", - пояснили в суді.

При цьому суд зазначив, що Святогора не звинувачували в рамках даної кримінальної справи в убивстві тварин, ні в жорстокому поводженні з ними.

Нагадаємо, доґхантера Святогора затримали 8 червня 2019 року. До того він був у розшуку. Підставою для підозр стали численні інтерв'ю, де він розповідав, що годує отрутою бездомних собак.

У понеділок, 18 січня, Шевченківський суд виправдав Святогора, заявивши, що в його діях немає складу кримінального злочину.