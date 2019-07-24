Жорстоке вбивство дівчини в Києві: спливли нові деталі

Колаж (РБК-Україна)

18-річного передбачуваного вбивцю копи знайшли в Полтаві

У Києві жорстоко вбили 18-річну дівчину. Її знайшли у квартирі, яка була вся в крові. Копи оперативно вийшли на слід вбивці і затримали підозрюваного по цій справі. Ним виявився 18-річний хлопець, мешканець Полтави. Саме там його і затримали поліцейські.

Напередодні в поліцію зателефонував чоловік, який є батьком жертви. Він і повідомив копам, що його 18-річна дочка не відповідає на дзвінки і він дуже схвильований. Поліція виїхала в квартиру, яку винаймала дівчина, і знайшла її вбиту. На тілі були сліди насильства. Дівчина навчалася в столиці і зустрічалася з хлопцем. Родичі підозрюють, що саме він убив їхню доньку.

Страшна трагедія сталася в Голосіївському районі Києва по вулиці Ломоносова. Попередньо відомо, що хлопець і дівчина познайомилися в Полтаві і дружили. Що сталося між ними в квартирі — встановить слідство.

Фото: 18-річна дівчина навчалася в столиці (соцмережі)

"Вчора ввечері в поліцію Києва зателефонував чоловік, який повідомив, що його 18-річна дочка, яка навчається в Києві, не виходить на зв'язок. Відразу був направлений за адресою її проживання наряд патрульної поліції. На жаль, відкривши двері, наряд візуально побачив тіло дівчини зі слідами насильницької смерті. Всього в ході огляду встановлено, що дівчина була вбита, їй були нанесені численні ножові поранення", - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Відео: Поліція затримала передбачуваного вбивцю дівчини (YouTube/Поліція Києва)

Серед вилучених на місці злочину доказів був одяг зловмисника, який той намагався відмити від плям крові. Сам підозрюваний стверджує, що на нього напали, а заплямований одяг його кров'ю. Його батько вже найняв для хлопця адвоката.

Поліція веде розслідування, незабаром будуть встановлені мотиви жорстокого вбивства.

Як раніше ми писали, поліція знайшла чоловіка, який напав на жінку та намагався її втопити на Русанівці. Городянина з дуже неадекватною поведінкою знайшли раніше, він ходив по вулицях оголеним і чіплявся до жінок.

До речі, у Славутичі Київської області у день виборів, 21 липня, відбулося моторошне напад на чоловіка.