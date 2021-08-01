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Жорстоке побиття танцюриста-гея в Києві: неадекват виявився військовим УДО

Автор: Styler

Вчора, 31 липня, вночі в центрі Києва чоловік побив танцюриста шоу-балету популярної української співачки Наді Дорофєєвої. Хлопець потрапив до лікарні у важкому стані. Виявилося, що нападник є військовим Управління державної охорони.

Про це повідомило УДО на своїй сторінці в Facebook.

"За даним фактом керівництвом Управління призначено службове розслідування, обставини події з'ясовуються. На час проведення розслідування військовослужбовця відсторонили від виконання службових обов'язків", - йдеться в повідомленні.

В УДО також зазначили, що нададуть всю необхідну допомогу поліції у цій справі.

Варто зазначити, що в мережі вже виявили фотографії нападника. Їх знайшли друзі потерпілого. Також відомо, що чоловіка звати Євген Безпалий.

Він видалився з усіх соціальних мереж, але його фото встигли зберегти.

"Цій країні потрібні всілякі гей-паради, маніфести і мітинги, поки всі подібні мудаки не зрозуміють, що будь-хто може бути будь-яким і це не привід бити його головою об паркан", - написала Анна Салата в Facebook.

Нагадаємо, танцюриста Женю побили, коли він виходив з гей-клубу "Ліфт". Після побиття у хлопця стався крововилив у мозок. Лікарі зробили трепанацію черепа і ввели його в медикаментозну кому.

Ми також писали про те, що в центрі Черкас байкери побили молоду пару.

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