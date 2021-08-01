Жестокое избиение танцора-гея в Киеве: неадекват оказался военным УГО

"По данному факту руководством Управления назначено служебное расследование, обстоятельства происшествия выясняются. На время проведения расследования военнослужащего отстранили от исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

В УГО также отметили, что окажут всю необходимую помощь полиции по этому делу.

Стоит отметить, что в сети уже обнаружили фотографии нападавшего. Их нашли друзья потерпевшего. Также известно, что мужчину зовут Евгений Безпалий.

Он удалился из всех социальных сетей, но его фото успели сохранить.

"Этой стране необходимы всяческие гей-парады, манифесты и митинги, пока все подобные мудаки не поймут, что любой может быть любым и это не повод бить его головой об забор", - написала Анна Салата в Facebook.

Напомним, танцора Женю избили, когда он выходил из гей-клуба "Лифт". После избиения у парня произошло кровоизлияние в мозг. Врачи сделали трепанацию черепа и ввели его в медикаментозную кому.