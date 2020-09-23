Жесть під Києвом: за містом епічно горіли квартири в новобудові

Під Києвом загорівся житловий будинок (колаж РБК-Україна)

Під Києвом загорівся один з нових будинків

Під Києвом у селі Софіївська Борщагівка загорівся нещодавно побудований будинок. Пожежа сталася на вулиці Боголюбова, 5. Як повідомляється на сторінці Київ Оперативний у Facebook, спочатку вогонь виник в одній квартирі, але потім перекинувся на інші помешкання. В результаті станом на 7 ранку 23 вересня, в будинку горіло три квартири.

"Жесть під Києвом: пожежа. Горять нові квартири. Вранці сталося загоряння на Софіївській Борщагівці по вул. Боголюбова 5. Загорілася кімната на останньому поверсі. Станом на 7.10 ранку горіло вже 3 квартири", - сказано в повідомленні.

Місцеві жителі в шоці, тому що, за їх словами, пожежники довго їхали, а потім почали працювати без сирен (замість того, щоб розбудити всіх), на парковці був повний безлад - тому комусь вдарили машину. Після 40 хвилин роботи пожежників, полум'я вже дійшло до сусіднього під'їзду і потім вже загорілася сусідня квартира. Після години роботи догорав залишок даху лівого крила.

Причиною пожежі називають еко-камін в одній з квартир.

На відео показано, як величезний чорний дим підіймається з дому в небо. Видовище дійсно страшне.

Жесть під Києвом: пожежа. Горять нові квартири. Вранці сталося загоряння на софіївській борщагівці по вул. Боголюбова 5. Загорілася кімната на останньому поверсі. Станом на 7.10 ранку горіло вже 3 квартири. Опубліковано dtp.kiev.ua Вівторок, 22 вересня 2020 р.

Під Києвом загорівся новобуд

У коментарях користувачі діляться фотографіями жахливої пожежі.

Під Києвом загорілася новобудова

Як ми раніше писали, в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.