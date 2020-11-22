Жертви ДТП: що потрібно робити, щоб отримати компенсацію

ДТП (фото: РБК-Україна)

Експерти розповіли, що треба робити, щоб отримати компенсацію

Після ДТП страхова компанія винуватця аварії має щонайменше 100 тисяч гривень на матеріальну компенсацію, і від 260 тисяч гривень на медичне відшкодування. При цьому експерти розповіли, що робити, щоб отримати компенсацію.

Процес відшкодування після аварії може затягнутися на роки, а постраждалим людям гроші потрібні на лікування відразу. Тому адвокати радять зберігати чеки на все, на що витрачаються гроші при лікуванні. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Адвокат Ігор Липявка розповів, що постраждалі в ДТП або найближчі родичі загиблих мають законне право звернутися з цивільним позовом в рамках кримінального провадження до винуватця аварії.

При цьому судді на свій розсуд приймають рішення про відшкодування моральної шкоди, але постраждалі можуть провести судово-психологічну експертизу, яка встановить розмір цього моральної шкоди.

Експерти розповіли, як отримати компенсацію після ДТП (відео: YouTube)

Але судове рішення не означає його виконання. Може бути, що у винуватця ДТП немає коштів, а страхової виплати не вистачає. В українському законодавстві немає на це жодної відповіді.

"З ушкодженням здоров'я все набагато складніше і поки немає навіть механізму розрахунку тих нанесених тілесних ушкоджень і наслідків, які нанесені", - розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Нагадаємо, з'явилися подробиці ДТП в Києві, в якій таксист убив двох жінок.

Раніше в Харкові позашляховик зніс вагітну жінку на переході. За словами очевидців, удар був такої сили, що жінка відлетіла на 30 метрів.