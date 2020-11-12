У Харкові позашляховик збив вагітну жінку на переході: відео з місця трагедії

У ДТП в Харкові загинула вагітна жінка (колаж: РБК-Україна)

У Харкові сталася смертельна ДТП з вагітною жінкою

У Харкові елітний позашляховик BMW насмерть збив вагітну жінку на пішохідному переході. Очевидці кажуть, що удар був настільки сильним, що постраждала відлетіла метрів на тридцять.

Трагедія трапилася на проспекті Ландау ввечері 11 листопада, інформує Telegram "ХС.Харків".

"Вагітна жінка переходила дорогу по пішохідному переходу. Від сильного удару позашляховика BMW жінка відлетіла на кілька метрів", - сказано в повідомленні.

У Харкові вагітна жінка загинула в ДТП (фото: ХС. Салтівка)

Правоохоронці кажуть, що в момент аварії водій був тверезим. Що саме сталося і чому водій позашляховика летів на величезній швидкості по пішохідному переходу, належить з'ясувати слідству.

У Харкові BMW збив вагітну жінку (фото: ХС. Салтівка)

Відео можна переглянути за посиланням. Обережно, воно містить елементи насильства, 18+.

Нагадаємо, що нещодавно в Києві відбулася резонансна ДТП на Майдані Незалежності. Водій влетів у пішохідну зону, в результаті чого двоє людей загинуло, ще четверо постраждали.

Пізніше з'ясувалося, що 66-річний водій був тверезий, але нещодавно переніс операцію на серці. Через це він відключився за кермом автомобіля. У поліції розповіли, чи загрожує йому покарання через смертельну аварію.