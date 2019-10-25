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Жертва серійного маніяка: подробиці нападу на активістку в Запоріжжі

STYLERЖиття    25.10.2019 - 23:06
Жертва серійного маніяка: подробиці нападу на активістку в Запоріжжі
Напад на активістку в Запоріжжі (фото: facebook.com/AngellikaLacho)

У Запоріжжі активістка Анжеліка Бєлова стала жертвою серійного маніяка

Вчора, 24 жовтня, в Запоріжжі на ромскую активістку Анжеліку Бєлову було скоєно напад у під'їзді її будинку. Чоловік вдарив жінку ножем і втік з місця злочину. Спочатку передбачалося, що вона постраждала через свою діяльність. Пізніше поліція з'ясувала, що вона стала жертвою маніяка, від якого вже постраждали кілька жінок. Про це повідомляють "Факти".

Постраждала є керівником громадської організації "Запорізький ромський центр "Лачо Дром", а її чоловік очолює організацію "Антикорупційний рух Запоріжжя".

Жертва серійного маніяка: подробиці нападу на активістку в Запоріжжі

Анжеліка Бєлова (фото: facebook.com/AngellikaLacho)

Бєлова вижила, але потрапила в реанімацію. Голова правління організації "Запорізький ромський центр "Лачо Дром" Олексій Падченко заявив, що від рук маніяка постраждало як мінімум сім молодих жінок.

Маніяк видивлявся своїх жертв на вулиці і потім наносив удари гострими предметами. Одну свою жертву він забив до смерті монтуванням. Так стало відомо, що злочинець раніше вже був судимий, і 15 років провів в ув'язненні за вбивство.

У день нападу Бєлова робила покупки в супермаркеті біля будинку і не помітила, що за нею стежили. У свою чергу, маніяк звернув увагу на свою нову жертву ще в супермаркеті.

Жертва серійного маніяка: подробиці нападу на активістку в Запоріжжі

Анжеліка Бєлова (фото: facebook.com/AngellikaLacho)

В під'їзді вона помітила чоловіка, але нічого поганого не подумала, оскільки вважала, що він теж мешканець будинку. Вона йшла спокійно, але чоловік напав на неї ззаду.

Він завдав глибокі поранення. У Бєлової пошкоджені печінка і легені. Після інциденту, вона була у свідомості і зателефонувала чоловікові, який був удома і швидко вибіг і викликав швидку допомогу.

Активістку успішно прооперували і перевели у звичайну палату. Поліцейські переглянули камери відеоспостереження в магазині і після цього затримали маніяка.

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