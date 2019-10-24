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У Запоріжжі з ножем напали на активістку

Новини » Надзвичайні події    24.10.2019 - 18:34
У Запоріжжі з ножем напали на активістку
Фото: Анжеліка Бєлова (facebook com AngellikaLacho)

Постраждала активістка Анжеліка Бєлова

У Запоріжжі вдень 24 жовтня озброєний ножем зловмисник напав на громадську активістку Анжеліку Бєлову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

За даними правоохоронців, напад стався у під'їзді будинку по вулиці Європейській. Озброєний чоловік наніс жінці ножове поранення та зник з місця події. В поліції повідомили, що напад був скоєний на жінку 1995 року народження.

В той же час президент Асоціації національних меншин Запорізької області Науфаль Хамдані на своїй сторінці у Facebook заявив, що напад був скоєний на відому місцеву активістку Анжеліку Бєлову.

Постраждала є керівником громадської організації "Запорізький ромський центр "Лачо Дром", а також дружиною лідера організації "Антикорупційний рух Запоріжжя".

"Напад стався серед білого дня. Зловмисник після довгого переслідування напав на Анжеліку в під'їзді та здійснив удар ножем в область серця. Наразі дівчина в реанімації. Її оперують", - написав Хамдані.

У Запоріжжі з ножем напали на активістку

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головне слідче управління СБУ перевірить причетність одеської місцевої влади та поліції до нападу на громадського активіста Сергія Стерненка. Кримінальні провадження щодо нападу 9 жовтня були передані Генпрокуратурою в СБУ.

Також РБК-Україна писало, що з 2014 року правоохоронні органи відкрили понад 140 кримінальних проваджень за фактами нападів на громадських активістів. Найбільша кількість нападів на активістів зафіксовані у Києві та Одеській області.

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