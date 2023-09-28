Женя Галич "наехал" на Тараса Тополю из-за песни о Бахмуте

Лидер группы O.Torvald Женя Галич раскритиковал песню группы "Антитил" "Фортеця Бахмут", которую коллектив выпустил в феврале этого года. Так, артист заявил, что они используют в своих треках то, что бьет ниже "пояса".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью исполнителя для YouTube-канала "Пряма червона" .

Галич - о "Фортеце Бахмут"

По мнению Жени Галича, песня его коллег - это байрактарщина, а подобное творчество - это спекуляция на тему войны.

"Байрактарщина - это спекуляция на тех или иных темах, потому что это популярно. Но еще есть хайпожоры, которые используют в своих песнях, творчестве то, что бьет ниже пояса. Хотите прямо? Это песня "Фортецю Бахмут" в то время, когда происходят события в Бахмуте. Как к этому относиться? Меня это раздражает. Говорю как есть. Для многих эта песня стала поддерживающей. История в том, что можно говорить о байрактарщине как о явлении, но некоторым людям это действительно нужно. Но я к этому отношусь негативно" , - подчеркнул артист.

При этом он понимает, что есть люди, которым "Фортеця Бахмут" нравится, и это, говорит лидер O.Torvald, нормально.

"Я не воспринимаю это творчество. Тем мы и отличаемся от России, нам не нужно пропаганду навязывать таким образом, что все слушайте или не слушайте", - прокомментировал музыкант.

Напомним, Женя Галич решил защищать Украину в первые месяцы полномасштабного вторжения.

В ВСУ он вступил в апреле 2022 года.

Несмотря на то, что знаменитость воюет, он продолжает записывать новые песни.