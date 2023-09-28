Женя Галич "наїхав" на Тараса Тополю через пісню про Бахмут

Лідер гурту O.Torvald Женя Галич розкритикував пісню гурту "Антитіл" "Фортеця Бахмут", яку колектив випустив у лютому цього року. Так, артист заявив, що вони використовують у своїх треках те, що б’є нижче "пояса".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю виконавця для YouTube-каналу "Пряма червона" .

Галич - про "Фортецю Бахмут"

На думку Жені Галича, пісня його колег - це байрактарщина, а подібна творчість - це спекуляція на тему війни.

"Байрактарщина - це спекуляція на тих чи інших темах, тому що це популярно. Але ще є хайпожори, які використовують у своїх піснях, творчості те, що б'є нижче пояса. Хочете прямо? Це пісня Фортеця Бахмут в той час, коли відбуваються події у Бахмуті. Як до цього ставитися? Мене це дратує. Кажу як є. Для багатьох ця пісня стала підтримучою. Історія в тому, що можна говорити про байрактарщину як про явище, але деяким людям це дійсно потрібно. Але я до цього ставлюся негативно", - наголосив артист.

При цьому він розуміє, що є люди, яким "Фортеця Бахмут" подобається, і це, каже лідер O.Torvald, нормально.

"Я не сприймаю цю творчість. Тим ми й відрізняємося від Росії, нам не треба пропаганду нав’язувати таким чином, що всі слухайте або не слухайте", - прокоментував музикант.

Нагадаємо, Женя Галич вирішив захищати Україну у перші місяці повномасштабного вторгнення.

У ЗСУ він вступив у квітні 2022 року.

Попри те, що знаменитість воює, він усе одно продовжує записувати нові пісні.