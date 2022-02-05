Жіночий гороскоп з 7 по 13 лютого: тиждень буде сповнений клопоту і сюрпризів

Гороскоп на лютий говорить про те, що кінець зими принесе багатьом представникам зодіакального сузір'я кардинальні зміни в житті. А все тому що в цьому місяці не буде ретроградних планет.

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок за знаком Зодіаку в найближчий тиждень, з 7 по 13 лютого. Про це інформує SlovoFraza.

Овен

Ці жінки вважаються найсильнішими й в найближчий тиждень їм належить стати ще сильніше та успішніше. Їх чекає хвилеподібний і непередбачуваний настрій, підвищення інтелектуальної активності та бажання все навколо себе і всередині контролювати.

Але контролювати Овнам найближчими днями варто тільки свої власні емоції. Це допоможе спокійніше ставитися до всього, що відбувається і пам'ятати, що всі зміни – на краще.

Телець

Негативний вплив ретроградного Меркурія відпустить Тельців тільки зараз і настане час активності в справах, в роботі та в багатьох сферах життя. Для успіху в особистій сфері астрологи рекомендують просто бути собою і бути трохи сміливіше у своїх починаннях.

Настає сприятливий час для того, щоб докорінно поміняти все своє життя. Якщо Тельці дійсно цього сильно хочуть.

Близнюки

Не можна відкладати важливі рішення, оскільки для них настає найвдаліший період. Близнюкам варто докласти максимум зусиль для вирішення завдань і не упустити удачу. Можлива поява нового хобі.

Кругообіг подій може трохи збити з пантелику, але важливо обміркувати все, що відбувається і скласти план дій на найближче майбутнє.

Рак

Відкладіть в сторону всі важливі справи та займіться самоаналізом. Вам належить правильно продумати свої рішення, вчинки, ділові питання і витрати.

В особистому житті ситуація почне змінюватися: розбіжності з близькими та коханою людина вийде подолати. Якщо виникне проблема - сміливо звертайтеся за допомогою і підтримкою до родичів, коханого чоловіка та друзів.

Лев

Удача буде на боці Левиць, і вони можуть розраховувати на допомогу в роботі та справах фінансового характеру. Але на цьому тижні можливі несподівані повороти долі й не виключено, що на поверхню вийде вразливість, емоційність і образливість.

Врятувати ситуацію допоможуть рівновага і спокій. Якщо доведеться зробити рішучий крок - планети допоможуть знайти правильний шлях.

Діва

Найуспішніші дами в амурних справах зможуть в середині лютого отримати сюрпризи не тільки в любові, але і на роботі. Потрібно лише проявляти довіру до подруг, чоловіка та рідних. І дивитися на світ крізь скло оптимізму.

Негативні події виявляться не тим, що ви про них подумали спочатку. Варто мислити об'єктивно і приймати виважені рішення. А на роботі, і в особистому житті проявіть допитливість і прагматизм.

Терези

Почніть тиждень з очищення свого інформаційного поля. Це допоможе досягти успіху в роботі, в справах і набагато чіткіше і конструктивніше висловлювати свої думки.

На любовному полюванні важливим стане вміння все добре продумати заздалегідь. Всі вчинки та слова на цьому тижні повинні бути виваженими. А негатив і сумніви сильно можуть перешкодити вашим справам.

Скорпіон

Націльтеся на усунення негативних прив'язок, а зірки та планети в цьому допоможуть. Це допоможе стати позитивніше, щасливіше і продуктивніше. На початку тижня можуть відвідати сумніви та страхи.

Але важливо пам'ятати про те, що інтуїція хоч і корисна штука, але не варто їй довіряти постійно. Підключайте розум і логічне мислення. Ще вдалими стануть на цьому тижні нові знайомства.

Стрілець

Будьте обережні, вам доведеться розраховувати тільки на себе. Постарайтеся дотримуватися важливого правила - не витрачайте даремно свою енергію. Завжди є речі, на які ми витрачаємо себе безглуздо.

Розуміння цього життєвого правила допоможе Стрільцям побачити нові можливості. А надмірне напруження принесе тільки нові проблеми та позбавить удачі.

Козоріг

Постарайтеся обмежити своє спілкування з токсичними людьми. Планети зараз в хорошому становищі, тому варто обходити стороною будь-який негатив в житті. І стримувати свої емоційні реакції.

Очікується наплив домашніх клопотів, нові завдання на роботі. Але у вас вийде з усім впоратися максимально швидко.

Водолій

Підтримуйте добрі стосунки з оточуючими, особливо з колегами. Вам вигідно стати дипломатом в спілкуванні - це збереже ваші відносини та нервові клітини.

Дуже важливо Водоліям зараз сконцентруватися і не відкладати на потім доленосні рішення.

Риби

Займіться самоаналізом і пошукайте відповідь на питання, чому вам не щастить в житті. Не забувайте про себе, упорядковуйте особисте життя, розберіться з домашніми клопотами та грошовими питаннями. А потім займіться своїм зовнішнім виглядом.

Це допоможе не впасти в стан "не у своїй тарілці" і отримати задоволення від розміреного відпочинку після розв'язання всіх проблем.