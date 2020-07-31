Жінки! Ніколи не кажіть ці 5 фраз своїм чоловікам

Названі фрази, які не можна говорити чоловікам (фото: freepik)

Ведучий "Кохання на виживання" Олег Кензов розповів, чим їх замінити

Є фрази, які мотивують ставати другу половинку краще. А є слова, які руйнують стосунки. Що не можна говорити чоловікові - розповів ведучий "Кохання на виживання", психолог за освітою Олег Кензов. А тепер скажіть чесно, ви хоч раз використовували такі вислови?

"Я сама впораюся"

Є дві крайності: коли жінка надто залежна від партнера і перекладає на нього своє життя. Або коли жінка настільки незалежна, що на будь-яку пропозицію про допомогу з боку партнера каже: "Я сама!". Згодом чоловік розслабляється і перестає брати участь у сімейному житті, він нічого не вирішує, а жінка скаржиться, що знайшла собі безхребетного чоловіка.

Чим замінити? "Мені важливо, коли ти мені допомагаєш".

"Твій брат, твій друг..."

Порівняння не на користь другої половинки залишає дуже глибоку рану. Такі фрази часто вимовляють, щоб мотивувати чоловіка ставати краще, а виходить зовсім зворотний ефект. Це те ж саме, якби ваш коханий говорив: "Подивися, ось твоя подруга виглядає просто шикарно, не те, що ти".

Чим замінити? Похвалою, акцентувати увагу на хороших якостях другої половинки.

"У тебе нічого не вийде"

Ця фраза вбиває віру в себе. Часто жінки кажуть її, коли чоловік або хлопець ділиться своїми планами і мріями. В результаті у другої половинки пропадають будь-які амбіції.

Чим замінити? "Ти молодець! У тебе все вийде! Я в тебе вірю!"

"Ти ніколи не..."

У продовження цієї фрази часто додають те, що не робить чоловік. "Ти ніколи не даруєш мені квіти", "Ти ніколи мені не допомагаєш". Подібне жінки кажуть, щоб чоловік змінив поведінку, але цього не відбувається. Просто він сприймає докори за істину. І якщо за словами коханої він ніколи не дарує квіти, то і не буде цього робити.

Чим замінити? "Я була б дуже рада, якби ти мені допомагав, дарував квіти і т. д.) частіше".

"Я ж тобі говорила"

Цю фразу жінка вимовляє, коли чоловік накосячив, а вона попереджала його про наслідки. Повірте, хлопець сам знає про свою помилку. Не потрібно йому два рази "бити молотком по голові". Краще просто промовчати.

Чим замінити? "Мені дуже шкода".

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