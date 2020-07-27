Як змусити дружину не слухати тещу: найбільш слушну пораду

Психологи розповіли чоловікам, як вплинути на відносини між дружиною і тещею (фото: freepik.com)

Психологи дали поради чоловікам, дружини яких частіше прислухаються до своїх матерів, ніж до чоловіків

В мережі часто можна натрапити на запит "як змусити дружину не слухати тещу?". Судячи з усього, з цією "проблемою" стикається чимала кількість чоловіків.

Фахівці знають, що робити в подібних ситуаціях. Так, психолог Олександр Терентьєв зазначає: батьки втручаються в життя своїх дорослих дітей рівно настільки, наскільки самі діти їм дозволяють. Експерт дав кілька порад чоловікам, які зіштовхують з подібною ситуацією.

"Ви не можете силоміць відірвати мати від дочки, а дочку - від матері. Відокремитися від матері ваша дружина може тільки сама, за власним бажанням. Заважає їй це зробити страх - що вона буде нікому не потрібна, що її ніхто не буде любити та піклуватися. Ви тут можете допомогти тільки тим, що можете створити сприятливі (для відділення дочки від матері) умови - окрему територію, і вмовити її звернутися до психолога, забезпечити свою підтримку. Пояснити дружині, що залишившись з мамою, вона буде жити мамине життя, свого у неї не буде. Якщо вона хоче прожити своє життя та мати свою сім'ю, їй потрібно пропрацювати свої стосунки з мамою, за допомогою психолога. Але це знову ж таки, не силоміць. Це може бути тільки добровільним рішенням вашої дружини", - пише Терентьєв на сайті "Психологія щасливого життя".

За словами фахівця, помилка багатьох чоловіків у тому, що вони в подібних ситуаціях "всі сили пускають на війну з тещею".

"Якщо ви хочете будувати стосунки з дружиною, то треба зосередитися і всі сили віддати саме цим відносинам. Відвоювати дочку в матері, проти її волі, ви не зможете. Ви можете тільки створити умови для відділення від матері, і налагодити стосунки з дружиною таким чином, щоб вона відчувала вашу потужну підтримку. Це допоможе їй відокремитися від матері, якщо вона зробить цей вибір. Тобто, ваш шлях для зміцнення сім'ї - зміцнення відносин з дружиною, а не війна з її родичами. Жити вам - з дружиною, а не з її ріднею", - радить він.

Водночас, за словами інших психологів, потрібно бути готовим до того, що для того, щоб дружина була повністю на боці чоловіка і більше прислухалася до його думки, ніж до маминої, пройде багато часу. І цей процес вимагає багато терпіння і зусиль. При цьому, зазначають фахівці, ніколи не говоріть про тещу погано.

"Коли дитина чує погане про батьків, то, навіть розуміючи вашу правоту, починає захищати своїх. Так чинить кожна людина. Будьте великодушні та поблажливі. Справжня сила чоловіка полягає в більшому, ніж у жінки, спокої. Поступайтеся в малому. Не вступайте в дріб'язкові сварки. Не сперечайтеся через дрібниці, але визначте для себе межі, за які ви не відступите незважаючи ні на що. Спробуйте поглянути на ситуацію з висоти, не зверхньо. Дочка і мати пов'язані дуже міцними узами, це підтвердять всі психологи. З цим марно боротися, це треба прийняти. Це природа. Це треба прийняти та міняти дуже поступово", - підкреслює психолог Поліна Ігра.

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