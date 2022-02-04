Про що жінки найчастіше брешуть в ліжку? І зовсім даремно це роблять

Як показує масштабне дослідження сервісу Superdrug, в якому брало участь більше тисячі осіб різного віку і статі, понад 40% жінок нечесні зі своїми партнерами в ліжку.

Будь-який чоловік мріє про те, щоб доставити максимум задоволення своїй партнерці в ліжку. Але без вмілого помічника йому з цією роботою не впоратися.

Для цього потрібен зворотний зв'язок від жінки, яка цілком здатна направити його в правильному напрямку. І похвалити.

Але на жаль, майже половина жінок вважає за краще приховувати або брехати про свої уподобання, сексуальні бажання і фантазії. І замість відвертості - імітувати.

Варто відзначити, що й у чоловіків з відвертістю теж все погано – понад 45% не розповідають партнерці про свої бажання.

Що ще показало дослідження

Жінки нечесні з приводу різних аспектів свого інтимного життя. 35% дам не обговорюють свої сексуальні потреби взагалі. 18,7% відповіли, що ні за що не розкажуть в ліжку про свої сексуальні фетиші.

16,4% жінок зізналися, що ніколи не відповідають чесно на питання про зовнішність і тіло свого партнера.

7,3% відверто брешуть чоловікам з приводу розмірів його знаряддя любові.

70% жінок імітують оргазм, щоб не ображати почуття чоловіка

44,5% - імітують, щоб швидше закінчити статевий акт, а 25% - якщо жінка не була в настрої для сексу.

29% жінок зізналися, що прикидаються, що їм подобаються оральні ласки. До речі, в подібному зізналися і чоловіки, але всього 17,2%.

Чоловіки та жінки часто брешуть один одному про кількість сексуальних партнерів - не менше 20%.

І брешуть про історію своїх секс-захворювань - не менше 6,3% опитаних.