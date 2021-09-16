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Жінкам-пенсіонерам доплачуватимуть по 9%: кому саме пощастить

Автор: Світлана Мащенко

Жінкам при виході на пенсію у 2022 році встановлюватиметься підвищення до пенсії у розмірі 9 відсотків.

Про це повідомляє видання"Пенсійний кур'єр".

"Таке підвищення збереже співвідношення у розмірах пенсій жінок за наявності однакової тривалості страхового стажу і заробітку у 2022 році, який є перехідним роком завершення підвищення пенсійного віку жінкам", - йдеться у повідомленні.

Пенсійний жіночий вік зрівняли з чоловічим

Нагадаємо, що пенсійна реформа з підвищення віку виходу на відпочинок жінок з 55 до 60 років почалася в 2011-му році. Щороку 1 квітня вік виходу на пенсію для жінок збільшувався на півроку.

Вже з 1 квітня 2021-го жінки, як і чоловіки виходять на відпочинок і починають отримувати виплати з 60-річного віку.

Страховий стаж для виходу на пенсію продовжують підвищувати.

При цьому, щоб піти на пенсію у 60 років треба у 2021 році мати як мінімум 28 років страхового стажу. Ця цифра збільшуватиметься щороку поки не досягне необхідного мінімуму в 35 років.

Важливо!

До страхового стажу прирівнюється весь трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року. Після 01.01.2004 стаж зараховується за даними персоніфікованого обліку виходячи із суми сплачених внесків до Пенсійного фонду.

Раніше в ПФУ зробили важливу заяву щодо пенсій на картку.

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Пенсії