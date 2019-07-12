Жінка випала на ходу: у київському трамваї відмовили гальма

Сьогодні, 12 липня, жінка випала з трамвая через те, що у нього відмовили гальма. Інцидент стався у Дніпровському районі столиці біля станції метро "Чернігівська". Про це повідомляє Інформатор.

Пригода сталася о 9 ранку. Трамвай під номером 33 зупинився на зупинці на вулиці Гната Хоткевича, але потім різко почав рухатися назад. Водій намагався зупинити транспорт, але в нього нічого не виходило.

Жінка випала з трамвая (фото: kiev.informator.ua)

У людей почалася паніка і пасажири вискакували з некерованого трамвая прямо на ходу. В цей час із задньої двері випала пасажирка похилого віку і вдарилася головою об асфальт.

Жінка випала з трамвая (відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Постраждалій жінці викликали бригаду швидкої допомоги. Її забрали в лікарню. В даний час поліція встановлює всі деталі події.

Нагадаємо, що сьогодні в Києві зупинилася синя гілка метро. Крім того, були на час закрили дві станції - Контрактова і Почайна. Причина цього - жінка років 60-ти кинулася під поїзд.

Раніше повідомлялося про те, що на Закарпатті 5-річний хлопчик зламав в дитячому саду обидві руки. Батьки звинувачують у всьому політичну агітацію, оскільки вихователі дитсадка залишили робоче місце заради зустрічі з політиком. Дитина без нагляду каталася на гірці і два рази впала.