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Жінка встромила чоловікові шило в серці: потерпілий відповів по-лицарськи

STYLERЖиття    09.07.2019 - 23:01
Жінка встромила чоловікові шило в серці: потерпілий відповів по-лицарськи
Жінка встромила чоловікові шило в серці (Колаж РБК-Україна)

Після того, як дружина в гніві його мало не вбила, чоловік скоїв дивний вчинок

У Херсоні сталася драматична історія – жінка в пориві сварки встромила в свого чоловіка шило. Про це повідомляє Херсон Online.

Трагедія сталася на вулиці Робочій. Між жінкою та її 49-річним чоловіком виник конфлікт, в ході якого вона впала в лють, схопила шило і встромила чоловікові його прямо в груди, в область серця. На щастя, вістря шила було коротким, а сам удар був недостатньо сильним, і тому досягти самого серця жінці не вдалося. На місце події викликали патрульну поліцію і швидку медичну допомогу.

До приїзду поліції жінка спробувала заховати знаряддя нападу, але як з'ясувалося, постраждалий чоловік вирішив вчинити по-лицарськи. Він пояснив поліції, що жінка ні в чому не винна, він залишився живий і тому заяву писати на неї він не стане. Відповідно, без заяви потерпілого, внести інформацію в Єдиний реєстр досудових розслідувань стало неможливо і жінку навіть не затримували.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на дитячому атракціоні показали "полуничку". Замість фільму "Малиновий пірат" працівники атракціону випадково поставили диск з фільмом "Пірати: кровні брати" з віковим обмеженням через сексуальні сцени.

А також розповідали про те, що під Запоріжжям дідусь "викрав" чужу дитину, так як забув після довгої розлуки, як виглядають його онуки.

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