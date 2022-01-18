Жінка показала "правильний" спосіб надягати халат. Цей лайфхак "змінить ваше життя" (відео)

"Мені здається, що я прожила останні 28 з половиною років свого життя в якійсь зіпсованої симуляції. Тому що я подивилася відео, в якому розповідають про те, як потрібно правильно зав'язувати свій халат, а насправді ви це робили неправильно", - розповіла Емма.

Вона продемонструвала спочатку спосіб зав'язування халата, яким користується більшість людей.

Пояс халата пропускають через петлі й всю талію, а потім зав'язують спереду. При цьому халат часто розв'язується.

І ніхто не міг придумати раніше іншого способу зав'язування пояса халата так, щоб він не розв'язувався.

"Замість цього вам потрібно витягнути ремінь спереду, зачепити за петлі й зав'язати. Дозвольте і ви - це змінило моє життя", - поділилася Емма лайфхаком.

Відео дуже швидко стало вірусним і його подивилися понад 250 тисяч разів, а лайків Емма зібрала вже понад 20 тисяч.

Також люди активно коментують відео і відзначають, що старий спосіб зав'язування пояса демонструють у всіх рекламах і магазинах. І це не працює.