В Україні назріває скандал через лікування інфікованої жінки коронавірусом

Коронавірус в Україні (фото: Уніан)

Коронавірус вразив 41-річну жінку і її родичі скаржаться на лікування

Коронавірус в Україні зафіксовано в 113 осіб. Найбільше заражених у Чернівецькій області та Києві. Родичі інфікованої СOVID-19 41-річної жінки скаржаться на умови її лікування в Тернопільській області.

Жінка лежить у лікарні Монастириська, де вона працювала медсестрою. Її родичі кажуть, що вона вже тиждень знаходиться на апараті штучної вентиляції легенів. Крім того, за їх словами, лікарі відмовляються перевести її в обласну лікарню.

Жінку поклали в лікарню 17 березня. Їй діагностували двосторонню пневмонію. Через два дні її стан став гіршим. Після чого жінку перевели в реанімаційне відділення і підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Про це повідомляє ТСН.

Коли її стан так і не покращився, родичі попросили лікарів госпіталізувати її в Тернопіль або викликати бригаду з міста. Після цього приїхав обласний інфекціоніст і заявив, що Тернопіль відмовляється приймати жінку.

Коли жінку оглянули, то сказали, що такі захворювання лікуються на місці. Крім того, якщо б місто погодилося прийняти її, то у них немає належного обладнання в швидких, які могли б її перевезти.

Жінці краще не ставало, і її сім'я знову попросила приїхати бригаду з Тернополя. Вони приїхали, але після огляду сказали, що у них немає необхідної швидкої для такого транспортування.

Пізніше родичі знайшли швидку з необхідним обладнанням, але в Тернополі відмовилися приймати хвору жінку навіть після того, як її діагноз COVID-19 офіційно підтвердився.

За словами близьких жінки, бригада лікарів з Тернополя зазначила, що її хвороба може бути вилікувана на місці. Одночасно, 25 березня стан жінки покращився. Вона почала поступово знімати маску і дихати самостійно, а також вставати з ліжка і ходити.

За словами нового голови Тернопільської ОДА Володимира Труша, хворих з підозрою на коронавірус не будуть везти в обласний центр, а будуть лікувати в районних лікарнях.

Нагадаємо, що в Україні ввели режим надзвичайної ситуації через коронавірус, а карантин продовжили до 24 квітня.