Жінка перемогла ВІЛ без медикаментів та операцій: другий випадок в історії

Їй діагностували хворобу понад 8 років тому і за ці роки вона не приймала специфічних ліків і не робила операції з пересадки кісткового мозку.

Мешканка Аргентини змогла перемогти ВІЛ без спеціального лікування. Вона вилікувалася від вірусу імунодефіциту людини природним шляхом.

Ім'я жінки не повідомляється, і лікарі називають її "пацієнтка Есперанса". Діагноз ВІЛ вона отримала ще у 2013 році.

Ліки жінка приймати не стала і єдиний період, коли вона підтримувала свій організм будь-яким препаратами – це шість місяців під час вагітності. Вона переживала, щоб не передати вірус своєму малюкові.

Варто відзначити, що дитина народилася здоровою у 2020 році. Відразу після пологів жінка припинила прийом антиретровірусних препаратів.

При недавньому обстеженні лікарі виявили, що в тілі жінки немає ніяких ознак імунодефіциту.

Цей випадок став другим в історії, коли організм пацієнта самостійно переміг ВІЛ.

Пацієнтка не єдина, кому вдалося перемогти ВІЛ. У Берліні Тімоті Рей Браун пройшов процедуру пересадки кісткового мозку й у донора була рідкісна генетична зміна, яка дала імунітет до ВІЛ. Браун помер у 2020 році.

Адам Кастільєхо з Лондона переніс операцію з пересадки стовбурових клітин від донора з рідкісною мутацією одного з генів, які захищають від ВІЛ.

Ще одна жінка, 67-річна Лорін Вілленберг з Сан-Франциско - стала першою пацієнткою, яка перемогла ВІЛ без спеціального лікування та операцій. Про цей випадок стало відомо у 2020 році.

Вчені вважають, що ці два випадки допоможуть у розробці ліків проти ВІЛ і пошуку можливостей викликати імунну відповідь організму за допомогою вакцинації.