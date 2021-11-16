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Женщина победила ВИЧ без медикаментов и операций: второй случай в истории

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Вторник 16 ноября 2021 14:20
Женщина победила ВИЧ без медикаментов и операций: второй случай в истории Фото: Медики обнаружили второго пациента в истории, который победил ВИЧ без лекарств (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Жительница Аргентины смогла победить ВИЧ без специального лечения. Она вылечилась от вируса иммунодефицита человека естественным путем.

Ей диагностировали болезнь более 8 лет назад и за эти годы она не принимала специфических лекарств и не делала операции по пересадке костного мозга.

Детали сообщили в издании Daily Mail.

Имя женщины не сообщается, и врачи называют ее "Пациентка Эсперанса". Диагноз ВИЧ она получила еще в 2013 году.

Лекарства женщина принимать не стала и единственный период, когда она поддерживала свой организм каким-либо препаратами – это шесть месяцев во время беременности. Она переживала, чтобы не передать вирус своему малышу.

Стоит отметить, что ребенок родился здоровым в 2020 году. Сразу после родов женщина прекратила прием антиретровирусных препаратов.

При недавнем обследовании врачи обнаружили, что в теле женщины нет никаких признаков иммунодефицита.

Этот случай стал вторым в истории, когда организм пациента самостоятельно победил ВИЧ.

Пациентка Эсперанса не единственная, кому удалось победить ВИЧ. В Берлине Тимоти Рэй Браун прошел процедуру пересадки костного мозга и у донора было редкое генетическое изменение, которое дало иммунитет к ВИЧ. Браун скончался в 2020 году.

Адам Кастильехо из Лондона перенес операцию по пересадке стволовых клеток от донора с редкой мутацией одного из генов, которые защищают от ВИЧ.

Еще одна женщина, 67-летняя Лорин Вилленберг из Сан-Франциско – стала первой пациенткой, которая победила ВИЧ без специального лечения и операций. Об этом случае стало известно в 2020 году.

Ученые считают, что эти два случая помогут в разработке лекарства против ВИЧ и поиске возможностей вызвать иммунный ответ организма с помощью вакцинации.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи зафиксировали второй случай полного выздоровления от ВИЧ.

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