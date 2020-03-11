У світі другий пацієнт вилікувався від ВІЛ

Другий у світі чоловік вилікувався від ВІЛ (Колаж РБК-Україна)

У пацієнта з ВІЛ після антивірусної терапії була зафіксована ремісія

У світі зафіксовано випадок, коли чоловік з ВІЛ повністю одужав. Про це повідомляє медичне видання The Lancet. Так званий "лондонський пацієнт" приймав антивірусну терапію, але після 18 місяців її закінчення у нього була ремісія, тобто зникли всі ознаки захворювання.

Ім'я чоловіка видання не повідомило по етичним міркуванням, але в ЗМІ просочилася інформація, що ним є 40-річний венесуелець Адам Кастильєхо. Він страждав ВІЛ-інфекцією з 2003 року, а у 2012 році у нього була діагностована злоякісна лімфома Ходжкіна. Трансплантація кісткового мозку проводилася для лікування онкологічного захворювання, але одночасно вдалося перемогти ВІЛ-інфекцію. Таким чином він став другою в історії людиною, яка вилікувалася від ВІЛ.

Нагадаємо, що першою людиною, який вилікувалася від ВІЛ за допомогою аналогічного способу, став американець Тімоті Браун, що пройшов процедуру в 2007-2008 роках.

Як ми раніше повідомляли, український журналіст Євген Лісовий зробив у прямому ефірі сміливе визнання. Він повідомив, що вже 12 років живе з ВІЛ. Креативний продюсер каналу "Київ" зробив це, щоб інші люди не ставилися негативно до співвітчизників з таким діагнозом.