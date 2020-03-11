ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У світі другий пацієнт вилікувався від ВІЛ

STYLERЖиття    11.03.2020 - 20:23
У світі другий пацієнт вилікувався від ВІЛ
Другий у світі чоловік вилікувався від ВІЛ (Колаж РБК-Україна)

У пацієнта з ВІЛ після антивірусної терапії була зафіксована ремісія

У світі зафіксовано випадок, коли чоловік з ВІЛ повністю одужав. Про це повідомляє медичне видання The Lancet. Так званий "лондонський пацієнт" приймав антивірусну терапію, але після 18 місяців її закінчення у нього була ремісія, тобто зникли всі ознаки захворювання.

Ім'я чоловіка видання не повідомило по етичним міркуванням, але в ЗМІ просочилася інформація, що ним є 40-річний венесуелець Адам Кастильєхо. Він страждав ВІЛ-інфекцією з 2003 року, а у 2012 році у нього була діагностована злоякісна лімфома Ходжкіна. Трансплантація кісткового мозку проводилася для лікування онкологічного захворювання, але одночасно вдалося перемогти ВІЛ-інфекцію. Таким чином він став другою в історії людиною, яка вилікувалася від ВІЛ.

Нагадаємо, що першою людиною, який вилікувалася від ВІЛ за допомогою аналогічного способу, став американець Тімоті Браун, що пройшов процедуру в 2007-2008 роках.

Як ми раніше повідомляли, український журналіст Євген Лісовий зробив у прямому ефірі сміливе визнання. Він повідомив, що вже 12 років живе з ВІЛ. Креативний продюсер каналу "Київ" зробив це, щоб інші люди не ставилися негативно до співвітчизників з таким діагнозом.

Український журналіст зізнався, що у нього ВІЛ: я 12 років з цим живу Японія випробує препарати від ВІЛ у лікуванні від коронавіруса
Новини України ВИЧ
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся