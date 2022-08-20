Жінка відростила волосся на 33,5 метра і потрапила в Книгу рекордів Гіннеса: як вона виглядає

Вперше Аша потрапила в Книгу рекордів Гіннесса ще у 2009 році, коли довжина її волосся склала 6 метрів. Однак жінка вирішила не зупинятися на досягнутому і продовжила йти на ще один рекорд.

Зараз довжина волосся Аші становить 33,5 метра. Вага її волосся - близько 19 кілограмів. Аша збирає волосся в локони на голові й називає їх "царською короною", а коли розпускає - своєю "коброю". Жінка зізнається, що любить обіймати своє волосся і розмовляти з ними.

Фото: instagram.com/ashamandela

Аша Мандела переїхала в США 40 років тому з Тринідаду і Тобаго. І відтоді почала відрощувати волосся. Зараз їй доводиться носити волосся в спеціальній тканинній перев'язі (типу невеликого рюкзака за спиною).

Чоловік Аші - Еммануель Чеге, професійний перукар з Найробі. Щотижня він приділяє волоссю дружини кілька годин. Він миє волосся дружини та використовує для цього шість банок шампуню, а потім починається процес сушіння волосся, який займає близько двох діб.

Аша називає процес відрощування свого знаменитого волосся частиною духовного прагнення змінити своє життя.

"Мені почали снитися сни, де переді мною з'являлася величезна кобра і починала зі мною говорити. Вона давала мені зрозуміти, що я обрана", - зізнається Аша.

Фото: instagram.com/ashamandela

Сім'я Аші не відразу прийняла вибір дівчини й сестри спочатку були проти такої зачіски, але з часом вони змирилися і стали допомагати дівчині.

Рекордсменка зазначає, що на вулиці до неї часто підходять і запитують про догляд волосся, про їх чистоту. Люди вважають, що така кількість волосся не може бути здоровою.

Але Аша дотримується всіх правил гігієни й здоров'я волосся для неї має першорядне значення. В юності вона не дуже любила дреди, але зараз їх використовує - так легше за волоссям доглядати і його мити.

Фото: instagram.com/ashamandela

Обрізати свої локони Аша не планує і розглядає їх як невіддільну частину своєї особистості.

"Я ніколи не побачу і не відчую, що мені коли-небудь захочеться підстригтися. Цього ніколи не станеться", - підкреслює Аша.