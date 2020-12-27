Жінка зупинила іномарку посеред дороги і витягла з багажника дитину: відео "дикої" витівки

У Києві жінка витягла дитину з багажника (колаж: РБК-Україна)

У Києві водій на відеореєстратор зняв дивний дорожній інцидент. Як повідомляється, посеред дороги, попри потреби інших учасників руху, зупинилася іномарка. Однак така нахабність – не останнє, що здивувало інших водіїв. Судячи з відео, жінка перевозила власну дитину в багажнику машини.

Як повідомляється в каналі в Telegram "Київ Зараз", з салону вийшла жінка, яка обійшла автомобіль і дістала з багажника дівчинку на вигляд близько десяти років.

"Жінка вийшла з авто посеред дороги. Потім відкрила багажник, і звідти вийшла дитина. Вся ця незвичайна ситуація спричинила і тягучку", - написали у співтоваристві в підписі до публікації.

До цього повідомлялося, що в Києві неадекватний "герой паркування" накинувся на двох жінок, а одну побив на очах у її трирічної дитини. У малюка трапилася істерика і він почав заїкатися.

Як ми писали раніше, у Києві пасажири тролейбуса влаштували бійку з поножовщиною.

А також розповідали про те, що у Києві п'яний чоловік з гітарою увірвався в лікарню, проник в операційну і почав кидатися на медиків. Під час конфлікту він стверджував, що є непереможним бійцем ММА.