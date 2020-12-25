У Києві чоловік побив жінку за зауваження на очах у дитини: малюк став заїкатися

У Києві неадекват влаштував скандал (колаж РБК-Україна)

У Києві неадекватний "герой паркування" накинувся на двох жінок, а одну побив на очах у її трирічної дитини. У малюка сталася істерика і він почав заїкатися. Інцидент стався за адресою Гната Юри, 10б. Про це розповіли на сторінці "Борщагівка" Facebook.

Жінка з 3-х річною дитиною прямували в дитячий сад на свято по вузькому тротуару. Чоловік на автомобілі, проїжджаючи повз, вирішив припаркувати свою машину на тому ж тротуарі, зупинивши авто прям перед жінкою з дитиною, повністю перегородивши їм дорогу.

"Жінка вийшла з малюком на дорогу, на її претензію, що так робити не слід, він вийшов з авто і самій грубій формі образ, нецензурної лайки, крику, люті і загроз накинувся на неї, на очах 3-х річної дитини, ввівши в ступор її й налякавши дитину, яка впала у сильну істерику!" - сказано в повідомленні на сторінці

Жінка, яка проходила повз, стала свідком ситуації і встала на захист матері з дитиною, але жорстоко за це поплатилася. Неадекват накинувся на неї і вдарив по руці і обличчю.

"Вона просила припинити знущатися над жінкою та її дитиною. Встигла зробити кілька фото агресора і його авто. Вона просила перепаркував автомобіль на протилежний бік, що б не перегороджувати прохід по тротуару іншим школярам біля входу в школу. На що «не чоловік» накинувся з агресією і нецензурною лайкою і на цю жінку. Коли вона вирішила зателефонувати чоловікові з проханням про допомогу, то агресор з погрозами спричинив болючий удар по руці, а потім ударив по обличчю, завдавши ушкодження", - розповіли на сторінці.

Жінки намагалися заспокоїти маленьку трирічну дівчинку, яка була в істериці та почала заїкатися. Ніхто з перехожих не зробив зауваження чоловіку, який ображав жінок і довів до істерики дитину.

В коментарях українці обурені тим, що відбувається.

Ну таку скотобазу потрібно гасити на місці звичайно! Шкода, що поруч не виявилося нікого з порядних людей...

Навіщо сваритись? Фото та відео фіксація, наряд поліції і все!

Напишіть заяву в поліцію, номер машини є, його фото є, швидко вирахують.

Імпотент. Нормальні чоловіки так себе не ведуть. А ця бидлота злиться на жінок, бо ні на що не спроможний! На жаль такі екземпляри трапляються!

Як ми писали раніше, у Києві пасажири тролейбуса влаштували бійку з поножовщиною (відео).