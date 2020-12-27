Женщина остановила иномарку посреди дороги и вытащила из багажника ребенка: видео "дикой" выходки

В Киеве женщина вытащила ребенка из багажника (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве водитель на видеорегистратор заснял странный дорожный инцидент. Как сообщается, посреди дороги, несмотря на потребности других участников движения, остановилась иномарка. Однако такая наглость – не последнее, что удивило остальных водителей. Судя по видео, женщина перевозила собственного ребенка в багажнике машины.

Как сообщается в канале в Telegram "Киев Сейчас", из салона вышла женщина, которая обошла автомобиль и достала из багажника девочку на вид около десяти лет.

"Женщина вышла из авто посреди дороги. Потом открыла багажник, и оттуда вышел ребенок. Вся эта необычная ситуация повлекла за собой и тянучку", - написали в сообществе в подписи к публикации.

До этого сообщалось, что в Киеве неадекватный "герой парковки" набросился на двух женщин, а одну избил на глазах у ее трехлетнего ребенка. У малыша случилась истерика и он начал заикаться.

Как мы писали ранее, в Киеве пассажиры троллейбуса устроили драку с поножовщиной.

А также рассказывали о том, что в Киеве пьяный мужчина с гитарой ворвался в больницу, проник в операционную и начал бросаться на медиков. Во время конфликта он утверждал, что является непобедимым бойцом ММА.