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Жінка, яку ножем поранили брати-близнюки у Рівному, розповіла про напад: "живемо в одному під'їзді" (відео)

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Рівне, Вівторок 07 вересня 2021 16:41
Жінка, яку ножем поранили брати-близнюки у Рівному, розповіла про напад: "живемо в одному під'їзді" (відео) Постраждала розповіла про напад братів-близнюків у рівному (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Рівному двоє братів-близнюків напали з ножем на жінку, де один завдав їй кілька ножових поранень у спину. Медики розповіли про стан жінки.

Про напад вона розповіла ITV.

Що відомо про жінку

Ольга Пічугіна - мама двох доньок. Саме у той день вона відвела одну з них до дитсадка і поверталася додому. За її словами, вона не відразу зрозуміла, що сталося.

"Те, що вони мене порізали ножем, я зрозуміла, коли побачила той ніж. Хлопець тримав ніж, я побачила очі й побачила, що вони мене, мабуть, порізали, але ніж був чистий. Я подумала, що вони мене просто ручкою ножа вдарили. Потім підійшов перехожий чоловік, я трішки до нього повернулася і побачила калюжу крові. Він сказав: "Лежіть, не ворушіться", — каже Ольга.

У лікарні жінка вже побачила відео з камер спостереження, де на неї напали. Своїх нападників жінка раніше не знала. Однак, з'ясувалася що вона і близнюки живуть в одному будинку.

"Коли я дізналася, що ми з одного під'їзду, сказати, що в мене волосся підскочило дибки - це нічого не сказати", - розповіла вона.

Що кажуть медики про стан постраждалої

Як розповіли медики, жінці пощастило, адже вона отримала кілька колотих ран, але на щастя наскрізь лезо не пройшло. Також крім фізичних травм у жінки залишилися психологічні, тому зараз жінка займається з психологом.

Поліцейські лише одному із братів вручили підозру у скоєнні злочину, інший - проходить як свідок. Однак, справу можуть перекваліфікувати, якщо доведуть причетність іншого брата-близнюка до нападу.

За словами начальника Рівненського управління поліції Романа Штеба, брати дивилися заборонені фільми, де присутня жорстокість, і хотіли щось такого виду випробувати самі.

Як ми раніше писали, у київському ТЦ жорстоко побили дівчину.

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