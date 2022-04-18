Жінка з Гостомеля показала, що залишили в її квартирі "гості"-окупанти

Що накоїли окупанти

У ролику показується дорога додому жінки, яка повертається туди на машині.

Потрапивши в квартиру, вона була шокована бардаком по всій квартирі. Дикі окупанти "справляли нужду" на балконі, проігнорувавши туалет. Господиня також показала награбовану техніку, яку похапцем забули у неї окупанти.

Також вони змалювали стіни примітивними обзиваннями. Судячи з усього, їх розвиток залишився на рівні школярів.

Порожні пляшки від алкоголю валяються по квартирі скрізь, російські солдати без нього існування не уявляють.