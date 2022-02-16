Дівчина з 38-им розміром грудей шокує образом, на який витратила майже три мільйони: фото "жертви пластики"

Нові "хотілки" моделі

Дивіться, на що пішла модель в гонитві за зовнішністю Барбі і образу "ельфійки".

Мері вже витратила 75 тисяч фунтів (що становить 2865780,03 грн) на екстремальні пластичні операції й опублікувала фотографію себе з опухлим і перев'язаним обличчям.

"Моя верхня губа досі ні чо*ти не рухається після операції!"- сказала вона в короткому ролику.

На знімках можна побачити дівчину відразу після операцій, вона ще повністю не відійшла, але вже публікує кадри в мережу. Крім пластичних операцій їй також подобаються татуювання, якими вкрито практично все її тіло.

Марія Магдалена зробила нові операції (фото: instagram.com/1800leavemaryalone)

Відзначимо, що дівчина радикально змінила зовнішність, дану їй природою. Зараз у неї приблизно 38 розмір грудей.

Вона вже неодноразово лягала під ніж хірурга. Вона в рази збільшила губи, груди і сідниці. Велика кількість філерів призвело до того, що рот Марії не закривається.

Подивіться, як вона виглядала перед останньою операцією.

Марія Магдалена збільшила бюст до гігантських розмірів (фото: instagram.com/1800leavemaryalone)

Протягом багатьох років Мері лягала під ніж, щоб зробити підтяжку брів, пересадку жиру, множинні операції на носі і грудях, вініри, ліпосакцію, ін'єкції в сідниці і три бразильських підтяжки сідниць.

Повідомляється, що вона прилетіла в Росію для проведення останніх операцій, тому що не змогла провести екстремальні операції в Сполучених Штатах. Про це пише The Sun.

До речі, Марія розповіла, що минулого року мало не померла під час процедури на своїй піхві. Вона так хотіла її збільшити.

"Найнезвичніша операція у мене була зовсім недавно, на моїй піхві", - зізналася вона.

Так виглядає канадська "Барбі" ((фото: instagram.com/1800leavemaryalone)

Як виглядала модель до пластики

Але так виглядала дівчина не завжди. У неї був третій розмір грудей і непогана фігура. Але їй зовсім так не здавалося. Вона виросла в побожній родині, а її батько дуже віруюча людина.

Так виглядала модель до пластики (instagram.com/1800leavemaryalone)