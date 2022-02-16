Дівчина з 38-им розміром грудей шокує образом, на який витратила майже три мільйони: фото "жертви пластики"

25-річна модель з Канадb, яка називає себе Марією Магдаленою, зробила собі десяток пластичних операцій і зупинятися на цьому не збирається. Одним з її нових бажань стало - зробити ніс, як у Барбі, а очі, як у ельфа.
Про це вона повідомила фанатам Instagram і навіть показала, як виглядає після ножа хірурга. Відзначимо, що такі знімки не для людей зі слабкими нервами.
Дивіться, на що пішла модель в гонитві за зовнішністю Барбі і образу "ельфійки".
Мері вже витратила 75 тисяч фунтів (що становить 2865780,03 грн) на екстремальні пластичні операції й опублікувала фотографію себе з опухлим і перев'язаним обличчям.
"Моя верхня губа досі ні чо*ти не рухається після операції!"- сказала вона в короткому ролику.
На знімках можна побачити дівчину відразу після операцій, вона ще повністю не відійшла, але вже публікує кадри в мережу. Крім пластичних операцій їй також подобаються татуювання, якими вкрито практично все її тіло.
Марія Магдалена зробила нові операції (фото: instagram.com/1800leavemaryalone)
Відзначимо, що дівчина радикально змінила зовнішність, дану їй природою. Зараз у неї приблизно 38 розмір грудей.
Вона вже неодноразово лягала під ніж хірурга. Вона в рази збільшила губи, груди і сідниці. Велика кількість філерів призвело до того, що рот Марії не закривається.
Подивіться, як вона виглядала перед останньою операцією.
Протягом багатьох років Мері лягала під ніж, щоб зробити підтяжку брів, пересадку жиру, множинні операції на носі і грудях, вініри, ліпосакцію, ін'єкції в сідниці і три бразильських підтяжки сідниць.
Повідомляється, що вона прилетіла в Росію для проведення останніх операцій, тому що не змогла провести екстремальні операції в Сполучених Штатах. Про це пише The Sun.
До речі, Марія розповіла, що минулого року мало не померла під час процедури на своїй піхві. Вона так хотіла її збільшити.
"Найнезвичніша операція у мене була зовсім недавно, на моїй піхві", - зізналася вона.
Але так виглядала дівчина не завжди. У неї був третій розмір грудей і непогана фігура. Але їй зовсім так не здавалося. Вона виросла в побожній родині, а її батько дуже віруюча людина.