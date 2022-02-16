Девушка с 38-ым размером груди шокирует образом, на который потратила почти три миллиона: фото "жертвы пластики"

Новые "хотелки" модели

Смотрите, на что пошла модель в погоне за внешностью Барби и образу "эльфийки".

Мэри уже потратила 75 тысяч фунтов (что составляет 2865780,03 грн) на экстремальные пластические операции и опубликовала фотографию себя с опухшим и перевязанным лицом.

"Моя верхняя губа до сих пор ни че*та не двигается после операции!" - сказала она в коротком ролике.

На снимках можно увидеть девушку сразу после операций, она еще полностью не отошла, но уже публикует кадры в сеть. Помимо пластических операций ей также нравятся татуировки, которыми укрыто практически все ее тело.

Мария Магдалена сделала новые операции (фото: instagram.com/1800leavemaryalone)

Отметим, что девушка радикально изменила внешность, данную ей природой. Сейчас у нее приблизительно 38 размер груди.

Она уже неоднократно ложилась под нож хирурга. Она в разы увеличила губы, грудь и ягодицы. Обилие филлеров привело к тому, что рот Марии не закрывается.

Посмотрите, как она выглядела перед последней операцией.

Мария Магдалена увеличила бюст до гигантских размеров (фото: instagram.com/1800leavemaryalone)

На протяжении многих лет Мэри ложилась под нож, чтобы сделать подтяжку бровей, пересадку жира, множественные операции на носу и груди, виниры, липосакцию, инъекции в ягодицы и три бразильских подтяжки ягодиц.

Сообщается, что она прилетела в Россию для проведения последних операций, потому что не смогла провести экстремальные операции в Соединенных Штатах. Об этом пишет The Sun.

Кстати, Мария рассказала, что прошлом году чуть не умерла во время процедуры на своем влагалище. Она хотела его увеличить.

"Самая необычная операция у меня была совсем недавно, на моем влагалище", - призналась она.

Так выглядит канадская "Барби" ((фото: instagram.com/1800leavemaryalone)

Как выглядела модель до пластики

Но так выглядела девушка не всегда. У нее был третий размер груди и неплохая фигура. Но ей совсем так не казалось. Она выросла в набожной семье, а ее отец очень верующий человек.

Так выглядела модель до пластики (instagram.com/1800leavemaryalone)