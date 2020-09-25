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Дружина заступника мера Ірпеня загинула від коронавірусу: її новонародженого малюка вдалося врятувати

Автор: Анна Шиканова

Маркушина заразилася COVID-19 на останніх термінах вагітності

Дружина заступника мера Ірпеня Наталія Маркушина померла від ускладнень коронавірусу в клініці Німеччини. Її новонародженого сина вдалося врятувати.

34-річна Наталія Маркушина заразилася коронавірусом на останньому місяці вагітності. У клініку її привезли вже у важкому стані й 27 серпня в Україні вона народила хлопчика, і лікарі оцінили його стан як задовільний. Про це повідомляє ТСН.

Малюка назвали Марк. Після пологів стан жінки почав погіршуватися і медикам довелося під'єднати її до штучного апарату вентиляції легенів. Вона впала в кому і була без свідомості кілька днів. Щоб врятувати їй життя родичі організували транспортування до Німеччини. 10 днів Маркушина боролася за життя, але на жаль, її серце не витримало навантаження, і вона померла 24 вересня.

Про Маркушину в Ірпені відгукуються тепло, вона була професійним нотаріусом і завжди допомагала людям.

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"Мені ніколи не було так боляче писати...Сьогодні відійшла у Вічність чудова людина – Наталія Маркушина (Бадрудинова) – дружина мого друга, Олександра Маркушина. Наталія Олександрівна ціною свого життя подарувала життя своєму синові", - написав колега Маркушина Володимир Карплюк на своїй сторінці в Facebook.

Від коронавірусу померла дружина заступника мера Ірпеня Наталія Маркушина

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Тернополі іноземець забрав малюка з лікарні, де померла його дружина.

А також ми розповідали про те, що у Білорусі померла мати 10 дітей, один з її синів пропав безвісти.

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