У Тернополі іноземець забрав малюка з лікарні, де померла його дружина: з очей текли сльози

У Тернополі батько-іноземець забрав на батьківщину свого малюка (колаж РБК-Україна)

У Тернополі батько забрав з лікарні дитину, мати якої померла

В лікарню Тернополя чоловік-іноземець спеціально приїхав із Замбії, щоб забрати дитину, яку народила його дружина. На жаль, після пологів 29-річна жінка померла. Разом з чоловіком у лікарню приїхали родичі, коли дитину забирали, батько плакав. Про це повідомляє "Тернопіль.те".

Дівчинка народилася недоношеною і деякий час перебувала у педіатричному відділенні для недоношених дітей КНП "Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня".

Найближчим часом іноземці разом з дитиною планують повернутися на батьківщину. У лікарні медперсонал також не зміг стримати сліз, за цей час вони прив'язалися до дівчинки.

Генеральний директор медичного закладу Григорій Корицький висловив щирі співчуття рідним з приводу непоправної втрати, а маленькій красуні побажав щастя.

Зазначимо, що 29 серпня в післяпологовому відділенні померла 29-річна громадянка Замбії. Жінку госпіталізували в терміновому порядку, було проведено екстрений кесарів розтин. На жаль, на 9 день після операції у породіллі виникла поліорганна недостатність, її серце зупинилося. В результаті досліджень у неї діагностували коронавірус. Дитину вдалося врятувати.

Батько забрав новонароджену доньку на батьківщину, в Замбію (фото: ternopil.te.ua)

Як ми писали раніше, в Київському перинатальному центрі вдалося виходити двійнят, які народилися у мами на 5 місяці вагітності.