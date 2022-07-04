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Дружина прем'єра Австралії не стримала сліз, проводжаючи його в Україну (відео)

Ентоні Албаніз перед візитом в Україну довів дружину до сліз (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

3 липня прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз прибув в Україну з візитом. Але перед тим, як поїхати до Бучі і Ірпеня, що дуже постраждали від російських окупантів, політик зустрівся зі своєю дружиною.

Цей зворушливий момент потрапив на відео і розчулив людей з різних куточків світу.

На кадрах видно, як Джоді Гейдон і Ентоні Албаніз обіймаються перед його від'їздом до України.

Під час емоційного прощання жінка не стримала сліз.

Емоційне прощання Джоді Гейдон і Ентоні Албаніза (кадр з відео)

А після того, як прем'єр пішов, Джоді довелося втішати співробітнику Лейбористської партії.

Емоційне прощання Джоді Гейдон і Ентоні Албаніза (кадр з відео)

"Пані Гейдон заспокоювали після того, як прем’єр-міністр виїхав до країни, охопленої війною", - йдеться у матеріалі Daily Mail.

Нагадаємо, що Албаніз відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь.

Відомо, що він приїхав в Україну в супроводі трьох представників автралійських ЗМІ і з посиленою охороною.

Журналісти пишуть про "щонайменше десяток озброєних солдатів австралійського спецназу".

Ентоні Албаніз в Україні (фото: t.me/OleksiyKuleba)

Також політика супроводжувала автоколона зі зброєю, бронежилетами і медичним забезпеченням "на випадок надзвичайної ситуації".

"За кожним кроком прем'єра стежив і український спецназ у повній бойовій готовності", - пишуть австралійські ЗМІ.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз в Україні (фото: t.me/OleksiyKuleba)

В Україні Албаніз був вражений побаченим: зруйновані цивільні будинки, сліди мін, знищений аеропорт "Антонова"...

А під час спілкування з журналістами і українськими політиками він підкреслив, що його країна підтримує Україну і "виступає за справедливе покарання за злочини, що відбувалися тут".

Крім цього, він анонсував нові санкції для Росії.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз в Україні (фото: t.me/OleksiyKuleba)

Раніше ми писали, що британський мільярдер Бренсон відвідав Гостомель та зацікавився відновленням аеродрому.

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Прем'єр-міністрБучаАвстралияИрпеньВізит в Україну