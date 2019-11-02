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Світлана Лобода мікробікіні спокусила пластичним танцем і "хижим" образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.11.2019 - 09:47
Світлана Лобода мікробікіні спокусила пластичним танцем і "хижим" образом
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка влаштувала релакс в Дубаї

Світлана Лобода не упускає можливості поєднати роботу і відпочинок. Співачка часто і багато гастролює і якщо випадає можливість насолодитися пляжним релаксом або відпочити біля басейну – вона не відмовляє собі в задоволенні. Цього разу зірка опинилася в ОАЕ, де в п'ятницю, 1 листопада, виступила в Дубаї зі своїм концертним шоу. За компанію артистка прихопила з собою старшу доньку Єву. В Instagram зірка опублікувала відео запального пляжного танцю в крихітному бікіні, а також похвалилася нескінченними ногами в трендовому "хижому" вбранні.

Співачка в чорному купальнику, кепці і сонячних окулярах пластично і спокусливо рухається в такт мелодії на фоні морського узбережжя.

"Потанцюємо сьогодні?" - поцікавилася Світлана у підписі до ролика.

Підписники співачки оцінили її стрункі форми і підтягнуте тіло. В коментарях вони поділилися враженнями від побаченого.

  • Яка пластина бомба! Дуже сексуальна дівчинка
  • Ось це спека
  • Світлана, Ви вогонь!!! Це просто космос якийсь!
  • Таке тіло треба заробити,молодець.Трудяга!
  • Сексуальна

Скріншот коментарів

В "сторіз" артистка опублікувала короткі кадри, зроблені на пляжі. На них її дочка Єва виклала на животі у мами "візерунок" із мушелів. "Кошенятко, а що це ми там робимо?" - поцікавилася Світлана у дівчинки. "На маминому животику візерунки вибудовуємо", - відповіла Єва. "Чудово", - зазначила співачка.

Світлана Лобода мікробікіні спокусила пластичним танцем і &quot;хижим&quot; образом

Фото: Світлана Лобода з донькою Євою (instagram.com/lobodaofficial)

Пізніше Світлана опублікувала знімок без макіяжу і засвітили стрункі довгі ніжки. Співачка позувала у легкій сукні-туніці з "хижим" анімалістичним принтом.

Світлана Лобода мікробікіні спокусила пластичним танцем і &quot;хижим&quot; образом

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Раніше Світлана Лобода викликала фурор пікантним фото в яскравому шкіряному костюмі і ліфчику.

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