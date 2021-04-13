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Дружина Шумахера продає величезну віллу на березі Женевського озера: з'явилися фото

Автор: Роман Мирончук

Дружина семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера Корінна продає шикарну сімейну віллу, яка розташована у швейцарському Глані, на березі Женевського озера.

Про це повідомляє німецьке видання Bunte.

Нерухомість має площу понад 20 тисяч квадратних метрів. Шикарну віллу продають за 5,8 мільйона євро. При цьому у свій час Шумахер купив її за 3,5 мільйона євро.

Сімейна вілла Шумахера продається за 5,8 мільйона євро (фото: f1i.auto-moto.com)

Він планував відремонтувати віллу, на якій паслися на пасовищах коні. Але пізніше Шумахери вирішили побудувати гігантську ферму, і їх колишнє любовне гніздечко осиротіло. Тепер іноді тут ночують домашні працівники і охоронці.

Сімейна вілла Шумахера продається за 5,8 мільйона євро (фото: f1i.auto-moto.com)

Варто зазначити, що британський таблоїд The Mirror передбачає, що продаж вілли пов'язаний з оплатою лікування Міхаеля Шумахера. В тиждень його сім'я витрачає 56 тисяч євро, що за рік становить близько 2,7 мільйона євро.

Сімейна вілла Шумахера продається за 5,8 мільйона євро (фото: f1i.auto-moto.com)

При цьому Корінна Шумахер вже продала свій приватний літак і котедж в Норвегії, де сім'я проводила зимові канікули.

Стан здоров'я Міхаеля Шумахера залишається загадкою через більш як вісім років після жахливого падіння на лижах в Альпах.

Нагадаємо, що в 2019 році після 6-річної коми Міхаель Шумахер прийшов у свідомість.

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