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Дружина Андре Тана дуже несподівано відреагувала на новину про розлучення: ми починали з дружби

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Понеділок 17 травня 2021 14:41
Дружина Андре Тана дуже несподівано відреагувала на новину про розлучення: ми починали з дружби Фото: Аліна Харечко подякувала колишньому чоловіку за все (instagram.com.andre/tan official)
Автор: Людмила Жукова

Відомий український дизайнер Андре Тан розлучається зі своєю дружиною Аліною Харечко після дев'яти років шлюбу. Колишня дружина модельєра відреагувала на його пост про розірвання шлюбу і подякувала йому за все.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

"Я дякую Тобі за ці 10 років разом, Андрію Миколайовичу! Ми побудували класний бізнес і мережу з 3-х до 52 магазинів ATAn, народили дуже красиву дочку, пережили з тобою 2 банкрутства і кілька криз в нашій компанії, але в підсумку зробили її рентабельной2, - написала Аліна.

Бізнес-леді зазначила, що дуже пишається тим, що у її дочки є такий батько.

"Я навіть не знаю, як назвати мою позицію в нашому бізнесі - Іноді я була HRом, іноді фінансовим аудитором, іноді криза - менеджером, іноді PR - директором. Я дякую Тобі за цей досвід. Дякую Тобі за все, ми починали з дружби, дружбою і закінчуємо, у моєї дочки дуже талановитий ТАТО", - резюмувала вона.

У коментарях користувачі написали, що дуже шкода, що така пара розлучається.

  • Аліна, немає слів. Як просто і сильно ви про це написали, і явно це рішення було не таким вже простим. Обіймаю і всім серцем бажаю вам трьом щастя.
  • Дуже мудре рішення Ви прийняли спільно. Руйнівно перебувати фізично там, де подумки вже не знаходишся. Для мене більш важливо розуміти вже на весіллі те, що розставання буде таким же добровільним, навіть якщо тільки один з нас відчує що хоче вийти з відносин. Це і є здорові відносини.
  • Дуже сумно...

Дружина Андре Тана дуже несподівано відреагувала на новину про розлучення: ми починали з дружбиАндре Тан розлучається з дружиною (instagram.com/alina_kharechko)

Ми також повідомляли, що DZIDZIO (Михайло Хома) і його дружина співачка SLAVIA (Ярослава Хома) розлучаються після 20 років відносин. Нещодавно артист зізнався, що вони вже 9 місяців не живуть разом.

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