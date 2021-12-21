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"Залізна леді" українського футболу Катерина Монзуль розповіла, як клуби задобрюють арбітрів

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Вівторок 21 грудня 2021 20:22
"Залізна леді" українського футболу Катерина Монзуль розповіла, як клуби задобрюють арбітрів Фото: Катерина Монзуль (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Знаменита українська жінка-арбітр Катерина Монзуль, яка очолювала рейтинг Міжнародної федерації футбольної історії та статистики у 2015-му, висловилася про "традицію" задобрювання суддів клубами.

Про це "Залізна леді" футболу розповіла в інтерв'ю "Вацко Light".

У програмі ведучий зазначив, що нещодавно в Україні в суддівському корпусі збільшили зарплати - близько 15 тисяч гривень арбітрам - на 60%. Також повинні були скасувати таку традицію як прийом арбітра клубом в Україні, чого немає в європейському футболі.

Монзуль уточнила, що в ці 15 тисяч для арбітра враховується і проїзд на матчі.

"Якщо матчі під егідою УЄФА або ФІФА арбітра на матч можуть зустріти представники не клубу, а нейтральної сторони - від Федерації футболу. Якщо на міжнародну гру приїжджаєш - тебе зустрічають, поселяють в готель. Тобто трансфер готель-стадіон, стадіон-готель. Ти не організовуєш собі взагалі нічого", - розповіла арбітр.

40-річна футбольний суддя з Харкова додала, що в Україні також змінилася ця система: раніше суддівський корпус зустрічали представники команди, але тепер - це нейтральна людина.

"Мені це подобається", - поділилася вона враженнями від нововведення.

Відповідаючи на питання, чи залежить симпатія арбітра від того, як його прийняла та чи інша сторона, Монзуль наголосила, що для її це не грає жодної різниці.

Вацко в розмові згадав, як деякий час тому, в 2012-му або 2013-му, він побачив величезний рахунок - як повечеряли арбітри, які судили матч його команди.

"Я більш ніж впевнений, що за свої гроші люди так не повечеряють з такими напоями, делікатесами. Коли ти сам платиш зі своєї кишені, ти думаєш - тобі взяти 30-річний віскі Макаллан, або може бути Джек Деніелс..." - висловився ведучий.

"У моїй кар'єрі просто такого не було. Для мене, чесно скажу, це взагалі не має жодного значення. Взагалі ніяк не впливає, абсолютно ніяк", - відповіла Монзуль.

Відео: Катерина Монзуль висловилася про "традицію" зустрічі судді перед матчами

Нагадаємо, цього року Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) визнала українку Монзуль третьою в рейтингу жінкою-арбітром останнього десятиліття (з 2011 по 2020 роки).

Монзуль також стала другою в історії жінкою, яка провела матч відбору на Чемпіонат світу з футболу між чоловічими командами. У березні 2021-го харків'янка працювала на матчі Австрія - Фарерські острови у Відні.

Зараз вона - рефері у 17-му турі української Прем'єр-ліги.

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